CJ McCollum też – kosmicznie pieniądze dla obwodu Blazers

Razem z Damianem Lillerdem przez najbliższe 5 lat zarobią w Portland jeszcze aż 414 milionów dolarów! CJ McCollum podpisał przedłużenie kontraktu o wartości kolejnych 100 milionów.

Portland Trail Blazers uzgodnili warunki trzyletniego przedłużenia kontraktu z drugą największą swoją gwiazdą, czyli CJ-em McCollumem. Amerykanin, grający częściej jako rzucający obrońca, za te 3 lata zainkasuje 100 milionów dolarów, a w sumie za pięć kolejnych lat zgarnie 157 milionów dolarów.

McCollum w dwóch minionych sezonach notował średnio przynajmniej 21 punktów, a w playoffach było to nawet 25,3 (2017/18) i 24,7 punktu (2018/19) na mecz. Blazers w ostatnich rozgrywkach doszli aż do finału Zachodu, choć z gry wypadł ich podstawowy środkowy i trzeci najlepszy gracz w składzie, Jusuf Nurkić. CJ był bohaterem serii z Denver, zagrał m.in. genialny mecz numer 7, decydujący o awansie (wideo poniżej).

Dzięki temu przedłużeniu, Portland będą mieli pod kontraktem dwójkę swoich gwiazd przez przynajmniej kolejnych 5 lat. Damian Lillard niedawno podpisał czteroletnie, maksymalne przedłużenie umowy, za dodatkowe 196 milionów dolarów.

W sumie, Blazers swoim dwóm gwiazdom na obwodzie przez kolejne lata zapłacą jeszcze, uwaga, 414 milionów dolarów, czyli niemal pół miliarda. Na bogato!

RW