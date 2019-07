Clayton Custer w Śląsku – rozgrywający i świetny strzelec

Uczestnik turnieju Final Four 2018 i zwycięzca konkursu trójek w NCAA w ostatnim sezonie, Clayton Custer, został nowym zawodnikiem Śląska. To pierwszy zawodnik zagraniczny w składzie zespołu z Wrocławia.

Clayton Custer (24 lata, 185 cm) to absolwent uczelni Loyola Chicago. W ostatnim sezonie zdobywał 11,1 punktu i rozdawał 2,7 asysty w 33 minuty gry. Trafiał także 37% za 3 punkty, a w poprzednich rozgrywkach było to aż 45%.

Z uniwersytetem Loyola kojarzyć można znanego z MKS-u Dąbrowa Górnicza, Bena Richardsona, z którym Custer wspólnie występował w zespole. Patrząc przez ten pryzmat można stwierdzić, że Clayton powinien poradzić sobie w naszej lidze, choć będzie to dla niego dopiero pierwszy sezon w Europie.

Custer to przede wszystkim rozgrywający. Gra z zespołem, potrafi kontrolować tempo gry, dobrze broni, no i przede wszystkim grozi rzutem za 3 punkty. Amerykanin jest zwycięzcą tegorocznego konkursu rzutów za 3 punkty w lidze NCAA, a rok wcześniej (2018) dotarł z nim także aż do turnieju Final Four.

Clayton jest pierwszy zagranicznym transferem Śląska Wrocław. Amerykanin najprawdopodobniej będzie pierwszym rozgrywającym w zespole Andrzeja Adamka. Oprócz Custera w składzie jest jeszcze 8 Polaków.

GS