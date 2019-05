Cleveland Melvin w Szczecinie – transfer z najlepszej piątki sezonu

Hitowe rozpoczęcie sezonu ogórkowego! Jedna z największych gwiazd kończącego się sezonu 2018/19 w PLK i lider MKSu Dąbrowa Górnicza, czyli Cleveland Melvin, podpisał właśnie kontrakt z Kingiem Szczecin.

W Szczecinie po zakończeniu sezonu nie próżnują. Niedawno ogłoszony został powrót na ławkę trenerską Mindaugasa Budzinauskasa, a teraz King może pochwalić się już pierwszym transferem. I to jakim.

Cleveland Melvin (28 lat, 203 cm), lider MKSu Dąbrowa Górnicza, który został wybrany do najlepszej piątki tego sezonu podpisał kontrakt na kolejny sezon z drużyną ze Szczecina.

Amerykanin przez większość czasu grał w Dąbrowie na pozycji numer 4. Dysponuje sporym atletyzmem, ale i bardzo dobrze rzuca za 3 punkty, a także gra 1 na 1. Jest uniwersalnym skrzydłowym, który tak naprawdę w ataku potrafi wszystko, choć głównie bazuje na swoim rzucie.

W przed chwilą zakończonym sezonie zdobywał średnio 16,7 punktu i zbierał 6,6 piłki. Za 3 trafiał ze skutecznością 36,6%, a z gry 48,6%. Amerykanin potrafi także grać bardzo efektownie – to jeden z najlepszych dunkerów minionego sezonu.

Podpis Melvina oznacza zmianę koncepcji budowy składu przez trenera Budzinauskasa. Przypomnijmy, że rozgrywki 2018/19 King rozpoczynał bez żadnego gracza zza oceanu w składzie, za to z 3 Litwinami i Łotyszem. Po transferze Clevelanda pozostanie w Szczecinie Taurasa Jogeli, z którym dublowałby się Amerykanin, wydaje się być już niemożliwe.

