Cleveland w Dąbrowie – skład MKS w komplecie

Zaczęli z poślizgiem, ale nowa drużyna Jacka Winnickiego jest już zebrana. Ostatnim zatrudnionym przez MKS graczem okazał się Cleveland Melvin, skrzydłowy, który niedawno grał m.in. w Cibonie Zagrzeb.

W takich butach finały NBA wygrywa Kevin Durant! >>

Cleveland Hubert Melvin III (27 lat, 203 cm) to ostatnie wzmocnienie MKS Dąbrowa Górnicza przed sezonem 2018/2019 Energa Basket Ligi. Amerykanin jest absolwentem uczelni De Paul z Chicago.. Później występował w G-League, Meksyku, Libanie i na Węgrzech.

Klub z Dąbrowy anonsuje go jako silnego skrzydłowego, ale w amerykańskich źródłach można znaleźć informacje, że ustawiany był także i na trójce, sprzyja temu zresztą jego ogólna sprawność oraz to, że chętnie grywa na dystansie. W czasach NCAA zapowiadał się bardzo obiecująco – był gwiazdą swojej uczelni, otrzymał nagrodę dla debiutanta roku w konferencji AAC, w całej karierze uniwersyteckiej notował średnio ponad 16 punktów i 6 zbiórek na mecz.

Minione rozgrywki rozpoczynał w Cibonie Zagrzeb, a później przeniósł się do Hapoelu Galil Gilboa. W Lidze Adriatyckiej zdobywał średnio 10,4 punktu, 5,2 zbiórki i 1,1 bloku na mecz. W Izraelu w sześciu spotkaniach notował średnio 4,5 punktu i 3,3 zbiórki.

Skład MKS Dąbrowa Górnicza na sezon 2018/19 wygląda zatem następująco: Bartłomiej Wołoszyn, Michał Gabiński, Mathieu Wojciechowski, Jakub Kobel, Szymon Łukasiak, Mateusz Zębski, Ben Richardson, Sam Dower, Trey Davis oraz Cleveland Melvin.

W takich butach finały NBA wygrywa Kevin Durant! >>