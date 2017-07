Cleveland zagra w Golden State – co za historia!

Śmieje się już z tego pół koszykarskiego Internetu. Antonius Cleveland ma zostać nowym zawodnikiem mistrzów NBA. I to nie tylko ze względu na nazwisko.

– Powinni raczej zatrudnić San Antonio! – dowcipkują kibice na Twitterze.

Jak podała stacja ESPN, Cleveland przekonał do siebie Warriors na tyle, że ci postanowili zaoferować mu kontrakt. 23-letni rzucający obrońca jest absolwentem uczelni Southeast Missouri State. W ostatnim sezonie zdobywał dla niej 16.6 pkt oraz 5.2 zbiórki na mecz. Nie został wybrany w drafcie, był 85 kandydatem w rankingu top 100 prospektów DraftExpress.

W niedawnej Lidze Letniej w Las Vegas reprezentował barwy Portland Trail Blazers. Notował średnio 5.8 pkt. na mecz, trafiał 41% rzutu z gry. Jeśli teraz przebije się do składu Warriors, zapewne z racji nazwiska stanie się obiektem niekończących się żartów ze strony kibiców i komentatorów telewizyjnych.

