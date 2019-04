Clippers dzielnie walczą – wielki Lou Williams! (WIDEO)

Wielkie gwiazdy to nie wszystko, czasem wygrywa po prostu drużyna. LA Clippers zaskoczyli Golden State Warriors na ich parkiecie, wygrali 129:121 i przegrywają w serii już tylko 2:3.

Teoretycznie wszystko poszło tak, jak powinno iść dla Warriors – szalał Kevin Durant, który zdobył aż 45 punktów. Steph Curry (22 punktów) i Klay Thompson (24) też grali na dobrej skuteczności. Okazało się jednak, że zabrakło… obrony. Mistrzowie NBA nie zupełnie nie potrafili zatrzymać rozpędzonych i wierzących w siebie Clippers.

Bohaterem meczu był Lou Williams, który trafiał jeden wielki rzut za drugim i skończył z 33 punktami oraz 10 asystami. Wreszcie dużo efektywniej w ataku zagrał także Danilo Gallinari, który zdobył 26 punktów. Waleczności Patrickowi Beverleyowi nigdy nie można było odmówić, ale tym razem przeszedł samego siebie – zanotował double double z 17 punktami oraz aż 14 zbiórkami! Clippers po prostu wyszarpali to zwycięstwo w Oakland!

– Beverly po prostu skopał nam dziś tyłki. Pokazał na boisku więcej energii niż cała nasza drużyna – mówił po meczu Steve Kerr, trener pokonanych mistrzów.

Mimo fantastycznego zwycięstwa Clippers, oczywiście wciąż w dużo lepszej sytuacji są Warriors, którzy prowadzą w serii 3:2. Mecz numer 6 odbędzie się w Los Angeles, w nocy z piątku na sobotę. Na zwycięzcę tej rywalizacji czekają już Hosuton Rockets, którzy pokonali 4:1 Utah Jazz.

