Clippers stali się potęgą – nowy skład wygląda imponująco!

Trio Beverley – George – Leonard to najmocniejszy defensywnie obwód w lidze, a będzie też jeszcze komu zdobywać punkty. Los Angeles Clippers rewolucyjnymi ruchami weszli do ścisłej czołówki faworytów NBA.

Bomby wybuchły (info o transferach TUTAJ >>). Kawhi Leonard razem z Paulem George’em zagrają w Los Angeles Clippers. To znakomite dopasowanie, więc nic dziwnego, że Kawhi namawiał George’a do przenosin.

Dlaczego to jest dobry fit? Paul George to najlepsza w NBA druga, albo 1B opcja. Potrafi być graczem kreującym grę z piłką w rękach, potrafi zamienić się w ponad 2-metrowego Stepha Curry’ego, który trafia trójki bez opamiętania, a do tego jest wyśmienitym obrońcą.

Kawhi Leonard za to lepiej czuje się z piłką w rękach i to on będzie prawdopodobnie liderem i postacią dominującą w minutach razem na parkiecie.

Wszystko także wskazuje na to, że Doc Rivers będzie dysponował także całym składem bardzo dobrze dopasowanym do swoich gwiazd.

Jak może wyglądać pierwsza piątka nowych Clippers?

PG: Patrick Beverley

SG: Paul George

SF: Kawhi Leonard

PF: Mo Harkless

C: Montrezl Harrell

Trio Beverley – George – Leonard to najmocniejszy defensywnie obwód w lidze. Każdy z nich potrafi być plastrem dla rywala i bronić kilku pozycji (Beverley ustawiany był przecież nawet na Kevinie Durancie). Do tego Pat Beverley to idealny rozgrywający do piątki z gwiazdami – potrafi rzucać za 3 i nie potrzebuje mieć piłki w rękach, by być przydatnym zawodnikiem.









Piątkę uzupełniają Mo Harkless pozyskany z wymiany Jimmy’ego Butlera do Miami, w której Clippers byli jedną z 4 drużyny zaangażowanych w całe przedsięwzięcie. To uniwersalny skrzydłowy, który może być niską czwórką, jak i grać na trójce. Pod koszem rewelacyjny w poprzednim sezonie Montrezl Harrell, który także potrafi dobrze bronić i jest bardzo mobilnym środkowym.

Do tego na ławce mamy Lou Williamsa, czyli etatowego najlepszego rezerwowego ligi. Jest także Landry Shamet, czyli bardzo obiecujący strzelec, przedłużyć kontrakt ma także Ivica Zubac. W składzie jest jeszcze dwóch wingmanów, którzy mogą grać na każdej pozycji obwodowej – Sindarius Thornwell i Jerome Robinson.

Clippers stają się jednym z faworytów Zachodu i nie ma co do tego wątpliwości. Leonard ląduje w drużynie, która wygląda na przygotowaną do walki o najwyższe cele, ale także na wygrywanie w przypadku opuszczania meczów przez Kawhia (wiemy jak bardzo pilnowano jego zdrowia w Toronto).

Pozostaje tylko uzupełnić strefę podkoszową, a resztą zajmie się Doc Rivers, kolejny atut LA Clippers.

