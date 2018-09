Coraz bliżej Liga Mistrzów – będzie transmisja z Torunia

Już za tydzień, w czwartek, 20 września, swój pierwszy mecz w eliminacjach koszykarskiej Champions League zagra Polski Cukier Toruń. Kibice będą mogli spotkanie z rywalem z Mińska zobaczyć za darmo w Internecie.

Polski Cukier Toruń zaczyna swoją europejską przygodę od wymagającego przeciwnika – mistrza Białorusi i uczestnika ligi VTB – Tsmoków Mińsk. Spotkanie z drużyną Aleksandra Krutikowa i Saszy Kudriawcewa, w której zagra także, znany z ostatnich występów w PLK, DJ Shelton, odbędzie się już za tydzień, w czwartek 20 września, o godz. 19.00.

Trwa sprzedaż biletów, ale ci kibice, którzy nie będą mogli stawić się w hali, także będą mogli zobaczyć to spotkanie. Bezpłatna transmisja online będzie dostępna przez YouTube, na kanale klubu oraz (prawdopodobnie) przez oficjalne kanały Ligi Mistrzów.

W tym momencie nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądała sprawa transmisji telewizyjnych z fazy grupowej Champions League, w której na pewno zagra przynajmniej Anwil Włocławek. W ubiegłym sezonie rozgrywki w Polsce pokazywały stacje Eleven. Niezależnie od telewizji, mecze Ligi Mistrzów będzie można oglądać w Internecie za pośrednictwem płatnej platformy LiveBasketball.TV Cena dostępu to 7 euro (ok. 30 złotych) za miesiąc.

