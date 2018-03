Corey Brewer – poszukiwany obrońca ląduje w Oklahomie

Jest graczem, jakiego Thunder bardzo potrzebują, a na dodatek dobrym znajomym trenera Billa Donovana. Corey Brewer do końca sezonu powalczy o sukcesy z Oklahomą.

W takich butach trafia Stephen Curry – możesz i Ty! >>

Doświadczony zawodnik (32 lata, 206 cm) kilka dni temu sfinalizował operację wykupienia kontraktu z Lakers, którzy – mówiąc wprost – nie wiązali z nim przyszłości. Do Los Angeles Corey Brewer trafił rok temu z Houston, 23 lutego 2017 r. był elementem wymiany z udziałem Lou Williamsa.

Były mistrz NBA z Dallas Mavericks (2011) był pożądanym elementem w Oklahomie, odkąd Thunder na skutek kontuzji stracili do końca sezonu Andre Robersona, jednego z ze swoich najlepszych obrońców. Brewer przez całą swoją karierę też się cieszył się reputacją dobrego defensora.

Podobnie nawet jak w przypadku Robersona, Corey też jest kiepskim strzelcem, jego skuteczność z dystansu przez całą karierę (28.3%) była po prostu zła i pozwalała obrońcom na odpuszczanie. Z drugiej strony, dynamiczny gracz bardzo dobrze biega do szybkiego ataku i jest skuteczny w wykańczaniu kontr. Ta cecha na pewno przyda się w Thunder.

Na usługi tego zawodnika było też kilka innych chętnych klubów, ale według doniesień amerykańskich mediów, przeważyła również dobra znajomość z trenerem Billem Donovanem. To u niego Brewer był gwiazdą uczelni Floryda, która w latach 2006 i 2007 zdobywała mistrzostwo NCAA.

W swoich najlepszych sezonach w NBA, Brewer zdobywał 12-13 punktów na mecz, trafiając ok. 48% rzutów z gry. Najlepszy mecz w karierze zagrał 11 kwietnia 2014 roku w barwach Timberwolves, kiedy przy okazji meczu z Houston Rockets (112:110) zdobył aż 51 punktów.

Wyglądało to tak:

W takich butach trafia Stephen Curry – możesz i Ty! >>