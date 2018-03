Coś niesamowitego – takie końcówki tylko w NCAA

Przegrywali na 0.9 sekundy do końca i nie mieli piłki. A jednak! Virginia pokonała Louisville 67:66 po nieprawdopodobnej ostatniej minucie. March Madness nadchodzi!

Sekwencja zdarzeń była następująca:

5 sekund do końca – po 2 celnych rzutach wolnych Dariusa Perry’ego Louisville wychodzi na „bezpieczne” prowadzenie 66:62,

0.9 sekundy do końca:

– przy próbie rzutu za 3 punkty Virginii, Perry fauluje Ty’a Jerome’a,

– Jerome trafia tylko 2 z 3 wolnych, popełniając błąd techniczny (nadepnięta linia) przy ostatnim, Louisville prowadzi 66:64 i ma piłkę z boku,

– przy próbie wprowadzenia piłki Mamadi Diakite z Louisville popełnia błąd kroków, zatem piłka dla Virginii,

– wyrzut spod kosza, De”Andre Hunter z 8 metrów trafia rzut za 3 punkty o tablicę, Virginia wygrywa 67:66!

„Marcowe szaleństwo”, czyli NCCA Tournament startuje już za kilkanaście dni – 13 marca. Jak widać, drużyny i gracze są już gotowi!

No. 1 Virginia was down 4 with under a second to go … and won.

Yep, it’s officially March. pic.twitter.com/yZR0OtFyTv

