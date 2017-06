„Crazy Joe” uciszył Sopot – ten to umiał przymierzyć!

Spóźniali się Tomas Masiulis i Tomas Pacesas, gubili się Darius Maskoliunas i Istvan Nemeth, bezradny był Filip Dylewicz. Osiem trójek Joe Crispina to jeden z najlepszych występów w historii finału PLK.

Świetny występ Jamesa Florence’a w czwartkowym meczu nr 4 w Toruniu, w którym Amerykanin zdobył 29 punktów i miał 8/11 za trzy, przypomniał nam popis „Szalonego Józka”, czyli Joe Crispina. To właśnie jego rekord celnych trójek w finale wyrównał rozgrywający Stelmetu – siedzący w meczowym studiu Polsatu Filip Dylewicz mógł tylko kręcić głową i przypominać sobie, jak „Crazy Joe” trzykrotnie trafiał lobami znad jego wyciągniętych rąk.

1/9 z Polpharmą na dzień dobry

Anwil zgłosił go w ostatnim dniu okienka transferowego, pod koniec lutego 2005 roku. I generalnie dał sygnał, że będzie mocno walczył o tytuł, bo razem z Joe Crispinem we Włocławku podpisano Eda Scotta oraz Dragana Vukcevicia.

25-letni wówczas Amerykanin miał za sobą 21 meczów w NBA (Los Angeles Lakers i Phoenix Suns w sezonie 2001/02), a wcześniej studia na Penn State, dla którego na ostatnim roku zdobywał po 19,5 punktów na mecz. No i rzucał i rzucał z dystansu – średnio 9,1 razy na spotkanie, w tych ostatnich rozgrywkach trafiał 35 proc. tych rzutów.

Crispin zwiedził potem kilka niższych amerykańskich lig, zaliczył epizod w AEK Ateny. Z Włocławkiem przywitał się ciekawie – rzucił 17 punktów Polpharmie oraz 14 Noteci, ale w obu spotkaniach miał tylko 3/17 za trzy. Owszem, w swoim trzecim meczu w PLK trafił już znakomite 7 z 12 trójek, a 29 punktów pomogło pokonać Turów, ale generalnie – różnie z tą jego skutecznością i grą bywało.

Z obroną, bez obrony – co za różnica?

Nadszedł 14 maja 2005 roku, Anwil grał finałowy mecz nr 2 w Sopocie. W pierwszym spotkaniu Prokom Trefl wygrał 75:72, Crispin zdobył 14 punktów (1/4 za trzy).

W drugim zapalił niemożliwie – w samej drugiej kwarcie trafił cztery trójki, kolejne cztery dołożył w drugiej połowie. Wszyscy wiedzieli, że on będzie rzucał, a on to ciągle robił i trafiał.

Po razie spóźnili się do niego Tomas Masiulis i Tomas Pacesas. Filip Dylewicz bronił dobrze, ale był bezradny – Amerykanin trzykrotnie rzucał skutecznie, mimo wyciągniętych rąk Polaka. W drugiej połowie Crispin raz trafił z kontry, potem kroku nie dotrzymali mu Darius Maskoliunas i Istvan Nemeth.

W sumie zdobył 28 punktów – miał 9/19 z gry, w tym 8/14 za trzy.

10/10 we Włoszech!

Po meczu Crispin wychodził z hali w Sopocie z Biblią pod pachą, ze swojej głębokiej wiary znany był zawsze i wszędzie. Anwil natomiast uwierzył w wygraną nad Prokomem, ale w meczu nr 3 został zmieciony ze swojego parkietu przegrywając 41:74.

I choć zespół Andreja Urlepa wyrównał potem stan rywalizacji na 2-2, to następne dwa spotkania wygrali sopocianie. Crispin po znakomitym meczu w Sopocie w czterech kolejnych miał już tylko 9/27 za trzy.

Potem grał jeszcze we Włoszech, w Turcji, w Hiszpanii i na Ukrainie. Był gwiazdą Banvitu Bandirma, dla którego w sezonie 2008/09 zdobywał średnio po 19,5 punktu oraz 5,0 asysty w meczu. W pierwszym spotkaniu tamtych rozgrywek rzucił 35 „oczek” (6/11 za trzy) i miał 10 asyst w wygranym 105:91 meczu z Efesem Pilsen.

A sezon później dokonał rzeczy niebywałej we włoskiej II lidze – grając w Enel Brindisi miał 10/10 za trzy w wygranym 92:82 meczu z UCC Casalpusterlengo. Rzucił w tamtym spotkaniu 39 punktów.

Taki to był ten „Crazy Joe”!

Łukasz Cegliński

PS Obecnie Joe Crispin jest trenerem drużyny Uniwersytetu Rowan.