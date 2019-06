CSKA Moskwa mistrzem VTB – już 11. raz z rzędu! (WIDEO)

Od momentu powstania ligi VTB ma ona tylko jednego mistrza – CSKA Moskwa. Tym razem potentaci ze stolicy pokonali w finale Chimki 3:0, a MVP playoffów został rosyjski skrzydłowy Nikita Kurbanow.

CSKA po raz kolejny zdominowało rozgrywki ligi VTB, która także wyłania oficjalnego mistrza Rosji. Mistrzowie Euroligi przeszli przesz playoffy bez porażki – najpierw odprawili 3:0 zespół z Niżnego Nowogrodu, potem 3:0 Zenit Sankt Petersburg, by na końcu w finale ograć Chimki, także 3:0.

Choć Chimki to także zespół z wysokiej europejskiej półki, to raczej ciężko powiedzieć, by postawił się CSKA Moskwa w finale. Mistrzowie VTB wygrali najpierw 21 punktami, potem 11 i w decydującym meczu pozwolili rywalom na zaledwie 62 punkty – było 80:62.

MVP playoff został rosyjski skrzydłowy Nikita Kurbanow. Średnio notował 8,7 punktu, 4,3 zbiórki i 2,1 asysty. Najskuteczniejszym graczem decydującego meczu był Cory Higgins, który zdobył 23 punkty.

To już jedenaste mistrzostwo VTB z rzędu zgarnięte przez CSKA. Od momentu powstania tej ligi w 2008 roku mistrz się nie zmienia i nie zapowiada się, by tak wielki hegemon finansowy jakim jest CSKA, miał z tego tronu w najbliższych latach spaść.

W rozgrywkach VTB występował także nasz Stelmet Enea BC Zielona Góra. Z kiepskim bilansem 5/21 zajął dopiero 12. miejsce w stawce 14 drużyn.

RW

