Cudowny rzut Lamba – buzzer beater sezonu (WIDEO)

Fatalny wyrzut z autu i kosmiczne zakończenie – Charlotte Hornets przegrywali w Toronto na 3 sekundy do końca dwoma punktami, ale wtedy nieprawdopodobny rzut na zwycięstwo z własnej połowy trafił Jeremy Lamb.

Toronto Raptors nie przekonywali w tym meczu – przez większość drugiej połowy przegrywali na własnym parkiecie z Charlotte Hornets i dopiero w czwartej kwarcie, pod sam jej koniec, wyszli na prowadzenie.

Kiedy się już wydawało, że rzut Kawhia Leonarda na 114:112 ustanowił wynik tego spotkania, zdarzyły się cuda.

Piłkę mieli Hornets, na zegarze były 3 sekundy. Podanie otrzymał Jeremy Lamb, ale wybił mu ją Pascal Siakam. Lamb musiał cofnąć się po nią aż na własną połowę i stamtąd oddał nieprawdopodobny rzut, który dał zwycięstwo Hornets 115:114.

