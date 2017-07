Cukier z Bałkanów – Dejan Mihevc trenerem w Toruniu

Obiecujący trener młodego pokolenia ze Słowenii poprowadzi w najbliższym sezonie wicemistrzów Polski. “Piernikom” w tym momencie przede wszystkim brakuje graczy zagranicznych.

Od kilku dni wiadomo było, że Polski Cukier postawił na trenera ze Słowenii, ale jego nazwisko było dobrze strzeżoną tajemnicą. W środę rano „Gazeta Pomorska” poinformowała, że następcą Jacka Winnickiego został 38-letni Dejan Mihevc.

Słoweniec ostatnio prowadził znany zespół Krka Nove Mesto, a w sezonie 2014/15 nieoczekiwanie zdobył mistrzostwo kraju z Tajfunem Sentjur.

“Pierniki” mają już zamknięty polski zestaw zawodnik, który tworzą Łukasz Wiśniewski, Tomasz Śnieg, Bartosz Diduszko, Karol Gruszecki, Krzysztof Sulima, Aleksander Perka, Kamil Michalski oraz Ignacy Grochowski. Jedynym zatrudnionym dotąd cudzoziemcem jest sprawdzony już Cheikh Mbodj.