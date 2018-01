Cukier za dobry w Krośnie – perfekcyjny Mbodj

To była różnica klasy – Polski Cukier miał przewagę we wszelkich koszykarskich elementach i pewnie wygrał 91:76 z Miastem Szkła w Krośnie. Cheikh Mbodj trafił wszystkie 10 rzutów z gry.

Lookbook Mateusz Ponitka x SklepKoszykarza.pl – zobacz produkty! >>

„Spokój” – to słowo było hasłem gry Polskiego Cukru w dalekim Krośnie. Świadomi własnych przewag goście z Torunia mądrze egzekwowali taktykę, kontrolując przebieg meczu od pierwszych minut.

Największą przewagę „Piernikom” dawały konsekwentne dogrania piłki pod sam kosz. Aaron Cel, Cheikh Mbodj i Krzysztof Sulima nie mieli w pomalowanym godnych siebie rywali. Jeden z lepszych meczów w sezonie grał też Łukasz Wiśniewski, nie tylko punktujący, ale też kolekcjonujący asysty (9 w meczu).

Już po pierwszej kwarcie (i kuriozalnej stracie Szkła w ostatniej sekundzie) goście prowadzili aż 29:16, utrzymując już potem kilkunastopunktową przewagę. Pod koniec 3. kwarty różnica sięgnęła 20 punktów (60:40) i było wiadomo, że emocji w Krośnie tym razem nie będzie. Choć działo się sporo oryginalnych zdarzeń, ja na przykład rzut za 3 punkty Tomasza Śniega, z kolanka i 10 metrów! (wideo poniżej)

W całym meczu Polski Cukier trafił świetne 60% rzutów, miał też aż 26 asyst. Gorsza forma Glenna Coseya (1-7 z gry) mogła przejść niezauważona. Z bilansem 14-5 torunianie pozostaną wiceliderem PLK.

W zespole z Krosna bardzo dobrze grał JayVaughn Pinkston, który skończył mecz z 21 punktami, 5 zbiórkami i 5 asystami, choć miał spory problem w obronie – dla Mbodja był po prostu za niski. Kilka dobrych i efektownych akcji pokazał Jakov Mustapić.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

Lookbook Mateusz Ponitka x SklepKoszykarza.pl – zobacz produkty! >>