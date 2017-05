Cukier krok od finału – nie było Czarnych pod koszem

Dominacja na tablicach, zespołowa gra i znacznie lepsi środkowi – Polski Cukier w Toruniu pewnie wygrał także drugi mecz 83:76 i brakuje mu już tylko 1 zwycięstwa, by wystąpić w finale PLK.

Tylu prostych pozycji pod samym koszem wysocy Polskiego Cukru nie miewają zazwyczaj przez miesiąc ligowych rozgrywek. Zwłaszcza Krzysztof Sulima (14 pkt., 10 zb.) mógł punktować z dziecinna łatwością – dzięki błyskotliwym asystom Kyle’a Weavera i Obiego Trottera, ale i nieudolności środkowych ze Słupska.

Poważne kłopoty gości zaczęły się już po 5 pierwszych minutach, gdy już 3 faule miał na koncie David Kravish. Oznaczało to konieczność wepchnięcia na boisko nieudolnego Dallyna Bachynskiego i problemy Czarnych z atakiem. Gdy brakowało zagrożenia pod samą obręczą, trzeba było ograniczać się do trudnych rzutów z dystansu, łatwych do odczytania przez obronę Pierników. Mnożyły się rzuty bok obręczy i niedoloty.

Torunianie byli lepsi, bo bezapelacyjnie dominowali w walce o zbiórki. Wynik do przerwy „tylko” 50:40 to i tak sukces zespołu ze Słupska.

W drugiej połowie mądra i konsekwentna gra „Pierników” pozwoliła bezpiecznie dowieźć wygraną. Zaporą nie do przejścia pod koszem był Cheikh Mbodj (6 bloków!), świetną robotę (tym razem po obu stronach) robił Bartosz Diduszko, swoje dorzucił Łukasz Wiśniewski. Z kolei Czarni jak na ten poziom rozgrywek popełniali za dużo prostych błędów. Zmęczenie?

Polski Cukier wygrał zbiórki 46:33, ale w drugiej połowie zagrał słabiutko w ataku. Zdobył tylko 33 punkty. Ambitnie walczący Czarni zdołali się w końcówce zbliżyć nawet na 73:77, ale wówczas ważne rzuty trafili Trotter oraz Sulima i było po meczu.

Trzeci mecz tej serii odbędzie się już w Słupsku, we wtorek o godz. 17.45. Polski Cukier prowadzi 2:0.

