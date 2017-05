Cukier lepszy od Czarnych – kluczowe akcje Trottera

Pierwszy krok zespołu z Torunia do finału. Ciekawy, ofensywny mecz rozstrzygnął się w końcówce. Polski Cukier wygrał z Czarnymi 78:72 i w półfinale PLK prowadzi 1:0.

Mecz od początku był wyrównany, dość długo z nieznaczną przewagą gości ze Słupska. Pod koszami znów różnicę robił David Kravish (11+6 do przerwy), zwłaszcza gdy obrona koncentrowała się na Chavaughnie Lewisie. Cwaniactwem i luzem w ataku popisywał się Mantas Cesnauskis i Czarni wygrali pierwsza kwartę 18:17.

Polski Cukier z każdą minutą zyskiwał jednak inicjatywę. Udane wejścia na kosz zaliczał Łukasz Wiśniewski, a Kyle Weaver tym razem trafiał z dystansu. W ataku przydał się nawet, tradycyjnie niegramotny, Maksym Sanduł, który i tak był mniej niezdarny od Dallina Bachynskiego z Czarnych.

Kilka niezłych minut zaliczył – zagubiony w ćwierćfinale – Anthony Goods, ale po indywidualnej akcji Obiego Trottera „Pierniki” do przerwy prowadziły 44:41.

W drugiej połowie gospodarze byli już przez moment blisko przełamania Czarnych. Po świetnych asystach Weavera do graczy wysokich, przewaga Cukru urosła już nawet do 9 punktów. Słupszczanie jednak, tak samo jak w meczach z Anwilem, przełamać się nie dali i wrócili do gry raz jeszcze. Przed ostatnimi 10 minutami było już tylko 60:57 dla torunian.

Wyrównana końcówka przynosiła zmiany nastrojów. Najpierw seria Wiśniewskiego, potem Czarni na chwilowym prowadzaniu i decydujące akcje Obiego Trottera, który zdobył 7 bardzo ważnych punków z rzędu. Słupszczanie odpowiadali jednak mało zespołowym atakiem – kiepskimi rzutami Goodsa i Lewisa z dalekiego półdystansu, a Robertsowi Stelmahersowi w kluczowym momencie zabrakło czasów na żądanie.

Graczem meczu okazał się Trotter, który zanotował 21 punktów, 4 asysty i 0 strat. Polski Cukier wyraźnie wygrał walkę o zbiórki (41:30), a Czarni trafili tylko 26% rzutów z dystansu. Generalnie mecz był jednak bardzo wyrównany i w tej serii wszystko się jeszcze może zdarzyć.

RW

