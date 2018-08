Cukier lepszy od Kinga – Mbodj już w formie

Sparingi ligowców ruszyły na dobre – w ciekawym meczu w Toruniu „Pierniki” pokonały zespół ze Szczecina 87:81, grając bez Przemysława Karnowskiego i Aleksandra Perki.

King Szczecin, który po wzmocnieniach przed sezonem ma aspiracje znów poprawić miejsce w tabeli, do ostatnich minut był w grze, a o wyniku zadecydowała dopiero końcówka.

W pierwszej części meczu różnicę na korzyść torunian robił przede wszystkim Cheikh Mbodj, jedyny środkowy w sytuacji, gdy Przemysława Karnowskiego z gry wyłączyła lekka infekcja. Widać, że Senegalczyk na zgrupowanie przyjechał w dobrej dyspozycji.

– Za nami pierwszy, bardzo cenny sparing. Na początku meczu pojawiło się sporo niedokładności i problemów. Zagraliśmy bez trzech ważnych zawodników. Kaspars Vecvagars przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Łotwy, a Martynas Paliukenas oraz Martynas Sajus narzekają na drobne urazy. Naszym przeciwnikiem był bardzo dobry zespół, który wykorzystał naszą niedokładność i błędy z początku spotkania. Po przerwie odrabialiśmy straty krok po kroku i mieliśmy wyrównaną końcówkę – powiedział po meczu Mindaugas Budzinauskas, trener zespołu ze Szczecina.

– Cieszy to, że nasz zespół dobrze reaguje na zmianę taktyki. Widać, że nie jest to nowa drużyna. Wielu zawodników zostało i to daje efekty – dodał Budzinauskas.

Polski Cukier Toruń – King Szczecin 87:81

Polski Cukier: Mbodj 21, Lowery 17, Sulima 11, Wiśniewski 9, Gruszecki 9, Śnieg 8, Cel 7, Diduszko 5, Grochowski 0, Ratajczak 0

King: Kikowski 17, Harris 15, Schenk 14, Diduszko 13, Jogela 8, Bartosz 6, Wilczek 5, Majcherek 2.

