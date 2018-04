Cukier lepszy od Stelmetu – dobry Cel, joker Jeszke

Zanosiło się na katastrofę, skończyło ładnym zwycięstwem. Polski Cukier rozkręcał się z każdą kolejną kwartą i wygrał ze Stelmetem 83:74. Aaron Cel zanotował 19 punktów i 9 zbiórek.

Jeśli ktoś widział tylko początek meczu mógł wyciągnąć bardzo mylące wnioski. Polski Cukier nie był w stanie zdobyć punktu przez pierwsze 5 minut gry, przegrywał 0:9, w drugiej kwarcie już nawet 26:45, a mistrzowie Polski wyglądali na parkiecie tak, jak mistrzowie powinni wyglądać.

Stopniowo jednak gospodarze zaczęli grać wyraźnie lepiej, a Stelmet, po świetnym początku, zaczął zupełnie gasnąć. W drugiej połowie zielonogórzanie zdołali zdobyć już 27 punktów – obrona „Pierników” to jedno, a ogromna niemoc gości w ataku to drugie.

Graczem meczu był Aaron Cel, który w czwartej kwarcie trafił też bardzo ważną trójkę. W całym spotkaniu zanotował 19 punktów, 9 zbiórek i 4 asysty. Dobry posunięciem Dejana Mihevca okazało się dnie większej szansy Damianowi Jeszke. Pomijany ostatnio w rotacji, polski skrzydłowy trafił perfekcyjne 5/5 z gry, w tym 3/3 z dystansu i w 17 minut zdobył 15 punktów. Przydało się tym bardziej, że skuteczności bardzo brakowało Karolowi Gruszeckiemu i Łukaszowi Wiśniewskiemu.

Stelmet ze skutecznością problemy miał jedna jeszcze większe – goście trafili tylko 5/20 (25%) rzutów z dystansu. Dobry poziom raz jeszcze zaprezentowali obaj bałkańscy podkoszowi – Vladimir Dragicević i Boris Savović, wyraźnie słabiej było już na pozostałych pozycjach. W drugiej połowie Stelmet stracił 50 punktów, obrony nie udało się zatem Andrejowi Urlepowi poprawić aż do końca sezonu.

Dzięki tej wygranej Polski Cukier zajął 3. lokatę w tabeli po rundzie zasadniczej i zagra serię z MKS Dąbrowa. Stelmet spadł na czwartą pozycję i będzie się musiał zmierzyć z Rosą.

