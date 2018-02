Cukier lepszy od Turowa – Grucha daje finał!

Doskonały mecz Karola Gruszeckiego (26 punktów) i dobra obrona dały Polskiemu Cukrowi wygraną 79:72 z Turowem Zgorzelec i awans do niedzielnego finału turnieju o Puchar Polski.



Lepszy początek meczu zaliczył, szybko grający, Polski Cukier, który wyszedł na prowadzenie 10:2, gdy pod koszami dominował Cheikh Mbodj. Turów jednak dość szybko się otrząsnął i zaczął odrabiać straty. Po tym jak 6 punktów w 1 kwarcie zdobył Bartosz Bochno, zrobiło się 15:15.

Polskiemu Cukrowi trójki nie wpadały już tak dobrze, jak w ćwierćfinale ze Startem (3/10 do przerwy) i Turów zaczął zyskiwać minimalną przewagę. Zwłaszcza, gdy Cameron Ayers (aż 6 strat w I połowie) skoncentrował się na chwilę. Do przerwy zgorzelczanie prowadzili 36:33.

Po przerwie oba zespoły wyraźnie się rozkręciły, zaczął się przyjemny dla oka, ofensywny mecz. Po twardych akcjach Karolisa Petrukonisa pod koszem i celnej trójce Jakuba Patoki, po 30 minutach Turów prowadził nawet 58:51.

Grający węższą rotacją i drugi dzień z rzędu, Cukier jednak się nie rozsypał, zaczął ostatnią kwartę od 8:0 i wyszedł na prowadzenie 59:58 – po kolejne trójce Karola Gruszeckiego i mocnym wsadzie Mbodja.

W ostatnich minutach – do wciąż świetnego „Gruchy” dołączył też z kilkoma cwanymi zagraniami Glenn Cosey (14 pkt.), pod koszem przydał się Krzysztof Sulima i „Pierniki” potrafiły utrzymać kilkupunktową przewagę do ostatniego gwizdka. Tym bardziej, że Turów miał wciąż problem z nadmiarem strat i nie potrafił dostarczyć piłki do wysokich pod koszem. Dość nieoczekiwanie, to jednak osłabiony Cukier zdominował tablice w kluczowych momentach.

Najlepszym graczem meczu był Karol Gruszecki, któremu bardzo służy sytuacja, gdy jest liderem zespołu. Zdobył 26 punktów i miał 6 zbiórek, trafił 9 z 17 rzutów, w tym 4/9 z dystansu. I przede wszystkim imponował zdrową pewnością siebie.

W niedzielnym finale Polski Cukier zmierzy się z wygranym pojedynku Stelmet – Anwil.

