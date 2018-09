Cukier na walizkach – wreszcie ma zagrać Karnowski

Trzy ważne mecze, w trzech miastach, w ciągu 5 dni to oczywiście trochę absurd, ale Polski Cukier nie zamierza odpuszczać także Superpucharu. Wydarzeniem sobotniego meczu z Anwilem Włocławek ma być wyczekiwany debiut Przemysława Karnowskiego.

W czwartek późnym wieczorem „Piernik” zadziwiły koszykarską Polską, w świetnym stylu eliminując Etudiantes Madryt, a już niespełna 48 godzin później, w Gnieźnie, zagrają spotkanie o Superpuchar z Anwilem Włocławek. I następnie już w poniedziałek, w być może najważniejszym spotkaniu ostatnich lat, zmierzą się z niemieckim Medi Bayreuth w Toruniu o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Część kibiców miała wątpliwości, czy Polski Cukier, z racji zmęczenia i licznych podróży, nie odpuści choć trochę sobotniego pojedynku z Anwilem, ale z obozu torunian napływają informacje, że gra i zaangażowanie mają być jak najbardziej na poważnie.

Jak się dowiadujemy, „najprawdopodobniej” wreszcie wystąpi Przemysław Karnowski, który od kilku tygodni nie grał w sparingach i meczach eliminacyjnych, na skutek urazu odniesionego przy okazji samochodowej stłuczki. Szczególnie teraz, przy częstotliwości meczów i relatywnie krótkiej rotacji „Pierników”, jego obecność będzie bardzo przydatna. Nawet jeśli nie wiadomo dziś jeszcze, na ile minut gry będzie w gotowy.

Sobotni pojedynek mistrza Polski (Anwil) ze zdobywcą Pucharu Polski (Cukier) rozpocznie się w sobotę, o godz. 20.00. Transmisję przeprowadzi Polsat Sport Extra.

