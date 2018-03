Cukier niszczy Gliwice – pół setki różnicy!

Jak przełamać złą passę, to z przytupem. Polski Cukier powrócił do wygrywania, gromiąc GTK Gliwic aż 117:65. Gospodarze trafili 65% rzutów z gry, wygrali zbiórkę niesamowitym 44:19.

Gliwiczanie jeszcze w piątek ładnie powalczyli w pobliskim Włocławku, ale w niedzielę w Toruniu nie mieli już żadnych szans. Podrażnieni ostatnimi porażkami gracze Polskiego Cukru wykazali przewagi w każdym elemencie, ale przede wszystkim wykorzystali dominację pod koszami.

Nie było mocnych na Cheihka Mbodja, który zanotował 21 punktów i 11 zbiórek, trafił 9/11 rzutów z gry. Krzysztof Sulima trafił wszystkie 5 rzutów. Generalnie gospodarze imponowali skutecznością, trafili 48/72 z gry, czyli 65% prób. Jedynym graczem nieco na bakier ze skutecznością był DJ Newbill, ale za to zanotował 7 asyst.

Do przerwy Cukier prowadził pewnie 50:31, po 3 kwartach był już pogrom 80:50, a ostatnia kwarta to już bezlitosne lanie i wynik aż 37:15.

W barwach GTK niezłą formę pokazał tylko Jonathan Williams, który zdobył 18 punktów. Goście przegrali zbiórkę 19:44!

