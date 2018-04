Cukier ograł Dąbrowę – Cosey jak profesor

Polski Cukier pewnie zwyciężył w Toruniu MKS Dąbrowa 83:72 i objął prowadzenie 1:0 w serii ćwierćfinałowej. Glenn Cosey zanotował 20 punktów i 7 asyst.

W takich butach Kevin Durant ogrywa każdego w NBA >>

Tylko przez pierwsze kilka minut torunianie pozwolili się wyszaleć Dąbrowie, a głównie DJ Sheltonowi. Było już nawet 17:11 dla MKS. Polski Cukier zaczął jednak bronić na dobrym poziomie, a przede wszystkim rozpoczął kanonadę z dystansu.

Cierpliwe, precyzyjne rozrzucanie piłki, zwykle przy udziale Glenna Coseya, prowadziło do zaskakująco częstych, zupełnie otwartych pozycji gospodarzy na dystansie. Okazji nie marnowali Aaron Cel, DJ Newbill i Karol Gruszecki – do przerwy „Pierniki” trafiły 8 z 16 trójek.

Po pierwszej kwarcie było 23:19, a potem przewaga gospodarzy zaczęła stopniowo rosnąć. W drugiej połowie utrzymywała się na stabilnej różnicy 10-12 punktów, także dlatego, że Cukier zaczął również trafiać spod kosza – m.in. kilka razy ładnie znalazł się Krzysztof Sulima.

Goście w połowie 4. kwarty potrafili jeszcze na chwilę zniwelować stratę do 5 oczek, dzięki dobrej obronie strefowej, z którą torunianie mieli spory problem. W decydujących momentach różnicę pod obręczą zrobił jednak Cheikh Mbodj, a grę „Pierników” do końca bardzo rozważnie prowadził Cosey. Wątpliwości w ostatnich minutach już nie było.

Cukier wygrał pewnie, choć w ostatniej kwarcie zdobył tylko 12 punktów i w całym meczu wyraźnie gorzej radził sobie na tablicach. Obok Coseya dobrze zagrał Aaron Cel, który miał double-double z 13 punktami i 10 zbiórkami.

MKS popełnił w meczu aż 19 strat, dziwnie sporo było beztroskiej gry w ataku, jak na zespół prowadzony przez Jacka Winnickiego. Najwięcej punktów (15) zdobył DJ Shelton, Witalij Kowalenko trafił 3/3 z dystansu.

Polski Cukier prowadzi 1:0 w serii ćwierćfinałowej. Drugi mecz odbędzie się w niedzielę, także w Toruniu.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

W takich butach Kevin Durant ogrywa każdego w NBA >>