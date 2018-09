Cukier przegrywa z Estudiantes – twarde obręcze Pierników

Różnica nie była duża, ale to Hiszpanie kontrolowali mecz w Toruniu. Polski Cukier w eliminacjach Ligi Mistrzów przegrał defensywne spotkanie z Estudiantes Madryt 60:68, fatalnie rzucając z dystansu.

Mecz długo był całkiem wyrównany, a Polski Cukier – podobnie jak ze Tsmokami – zaczął obiecująco, od prowadzenia 6:0. Z każdą minutą rywal z Madrytu wzmacniał jednak obronę i z każdą kolejną minutą „Piernikom” trudniej przychodziło zdobywanie punktów.

Dobrze w pierwszej połowie grali Aaron Cel i (dobry początek sezonu!) Tomasz Śnieg, po I kwarcie był remis 16:16.

Grający bardzo spokojną i wyrachowaną koszykówkę, Estudiantes zwalniali grę, szukając pewnych pozycji, po długo ustawianych akcjach. Kilka razy toruńskiej obronie uciekł Dario Brizuela, dwie trudne trójki trafił Omar Cook i do przerwy było 34:31 dla gości.

Po przerwy kłopoty gospodarzy ze zdobywaniem punktów zaczęły jeszcze narastać. Bardzo brakowało dobrej formy Karola Gruszeckiego, który chybiał rzut za rzutem (2/12 z gry). Na szczęście dla torunian, Estudiantes też nie błyszczało w ofensywie i po błotnej, remisowej III kwarcie strata wynosiła tylko 6 oczek.

W ostatniej części kostkę skręcił Robert Lowery (zaskakująco słaby mecz), ale w rozgrywaniu potrafił go wyręczyć, świetnie dysponowany, Tomasz Śnieg (13 pkt., 6 asyst). Niestety, torunianie do samego końca nie zdołali się wstrzelić za 3 punkty – w meczu mieli bardzo złe 2/17 (12%).

Pod koszem nie udało się upilnować Nikoli Jankovicia, który zanotował 18 punktów i 11 zbiórek. Akurat w tym meczu Przemysław Karnowski bardzo by się przydał.

Estudiantes to drużyna bez wielkich gwiazd, ale dobrze ułożona i solidnie broniąca. Różnica 8 punktów oczywiście jest w rewanżu (już w czwartek, 27.09) do odrobienia, ale to zespół z Madrytu będzie zdecydowanym faworytem do awansu.

TS

