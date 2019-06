Cukier przełamał Anwil – Toruń krok od złota

W meczu pełnym walki i wielu niecelnych rzutów lepszy okazał się Polski Cukier, który pokonał Anwil 74:70. Torunianie prowadzą 3:2 w serii finałowej i w środę we Włocławku zagrają o złoto.

Najważniejszą informacją przed meczem numer 5 było to, czy zagra Rob Lowery, lider Polskiego Cukru. Amerykanin wyszedł na parkiet, choć wyraźnie utykał w trakcie tego spotkania. Z kolei lider włocławian, Ivan Almeida, niezbyt dobrze wszedł w mecz – popełniał straty i nie trafiał rzutów po akcjach 1 na 1.

Torunianie mogli od początku jednak liczyć na trafienia z dystansu i zbiórki w ataku, które dały im prowadzenie 21:19 po pierwszej kwarcie.

Druga zaczęła się od koncertowej gry Cheikha Mbodja, którego umiejętnie znajdowali pod koszem partnerzy. Senegalczyk w pierwszej połowie zdobył 12 punktów. Anwil miał za to problemy ze zmianami krycia Twardych Pierników, po których nie potrafili zdobywać tak wielu punktów jak w poprzednich meczach.

Wiele dobrego wniosło wejście Aleksandra Czyża, który dzięki swojej energii efektownie zdobył punkty, a potem skończył kontrę wsadem. Do przerwy było 38:37 dla gospodarzy.

Trzecią kwartę bardzo dobrze rozpoczął Chase Simon, który do trójki dołożył udane wejście na kosz. Na parkiecie na dobre kilka minut zapanował spory chaos, a obie drużyny nie potrafiły zdobyć punktów i popełniały proste błędy.

Przełamał się po chwili Almeida, a po drugiej stronie dobrą zmianę dał Tomasz Śnieg. Przed ostatnią kwartą, po festiwalu rzutów wolnych (celnych i wielu niecelnych) było po 52.

Torunianie wciąż mogli liczyć na dobrą grę swoich podkoszowych. To właśnie w pomalowanym Anwil miał największe problemy w obronie w tym spotkaniu. Aaron Cel pomimo problemów z faulami był skuteczny, co pozwoliło zbudowanie 8-punktowej przewagi.

Sytuacja jednak nawet na chwilę się nie uspokoiła. Dwie trójki trafił Kamil Łączyński, a zaraz potem akcję 2+1 zaliczył Simon. Anwil odzyskał prowadzenie na 4 minuty przed końcem spotkania.

Anwil przestał zaraz potem trafiać. Złe trójki oddali Simon i Almeida, a torunianie mogli liczyć na super rezerwowych – Bartosza Diduszkę i Tomasza Śniega. Na 45 sekund do końca to gospodarze prowadzili 5 punktami.

Rozrysowana akcja włocławian nie przyniosła efektu w postaci punktów. Torunianie w kolejnej akcji wykorzystali do końca swój czas na akcje, a potem jeszcze zebrali w ataku. Anwil już nie miał czasu na odpowiedź.

Polski Cukier wygrywa z Anwilem 74:70 i prowadzi w serii finałowej 3:2. Do złota potrzebuje już tylko jednego zwycięstwa.

Kolejny mecz w środę, tym razem we Włocławku o 17:30. Transmisja w Polsacie Sport.

GS

