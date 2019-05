Cukier walczy z Kingiem – jak postraszyć faworyta?

W sezonie 2 razy lepszy był Polski Cukier, ale King w obu spotkaniach miał dobre momenty. Szczecinianie powinni spróbować zdominować rywali fizycznie i konsekwentnie wykorzystywać Taurasa Jogelę. Jak King może postraszyć Twarde Pierniki?

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Obecny sezon

W pierwszym meczu między tymi zespołami mieliśmy bardzo emocjonującą końcówkę i ostatecznie zwycięstwo Polskiego Cukru Toruń 98:95. Szczecinianie prowadzili już nawet 17 punktami, ale stracili całą przewagę w czwartej kwarcie. Świetnie zagrał Rob Lowery (14 punktów) i Aaron Cel (19 punktów), a u gospodarzy popis strzelecki dał Paweł Kikowski (27 punktów).

Drugi raz oba zespoły spotkały się w niedziele w kolejce kończącej sezon regularny. King grający w tym spotkaniu bez Taurasa Jogeli (niegroźny uraz nadgarstka) przegrał w Toruniu 71:87 z Polskim Cukrem bez kontuzjowanego Aarona Cela. O wyniku zadecydowała czwarta kwarta, wygrana 32:18. Niemal perfekcyjnie zagrał Michael Umeh – 27 punktów i 5/5 za 3.

Jak King może postraszyć Polski Cukier?

1. Obrócić mecz w zapasy

Nie ma wątpliwości, że King Szczecin, głównie za sprawą litewskiego zaciągu, to jeden z najbardziej fizycznych zespołów w PLK. Zespół prowadzony najpierw przez Mindaugasa Budzinauskasa, a teraz przez Łukasza Bielę lubi grę na kontakcie, często na pograniczu faulu, okraszoną prowokacjami, czy trash talkiem.

Polski Cukier sprawia wrażenie dużo „grzeczniejszej” drużyny, która woli techniczny basket od tego siłowego. Jeśli tylko Kingowi udałoby się sprowadzić ten mecz do przysłowiowego błota, ich szanse na wygranie przynajmniej jednego spotkania znacznie wzrosną.

2. Paliukenas przede wszystkim w obronie

Martynas Paliukenas po raz kolejny został wybrany przez trenerów najlepszym obrońcą PLK, choć w tym sezonie mam wrażenie, że jego efektywność w defensywie nieco spadła z uwagi na większe obowiązki w ataku.

Litwin jest coraz lepszy w atakowaniu obręczy, jednak chociażby w tym ostatnim spotkaniu takie akcje nie przynosiły punktów – Cheikh Mbodj skutecznie blokował dostępu do kosza. W tej serii Paliukenasa warto będzie jednak poświęcić przede wszystkim na to, w czym jest najlepszy, czyli na obronę i nacisk na rozgrywającego. Rob Lowery ma tendencje do popełniania strat, czy złych podań, a Litwin wydaje się być idealnym zawodnikiem do tego, by Amerykanina zmusić do pomyłek.









3. Izolacje dla Jogeli

W ostatnim meczu Litwina z uwagi na uraz zabrakło, a przecież to obok Pawła Kikowskiego najważniejszy gracz w zespole ze Szczecina. W serii z Polskim Cukrem Jogela powinien być tym bardziej kluczowy, a jego gra 1 na 1 ważnym punktem ataku Kinga.

Tauras jest graczem bardzo ciężkim do zatrzymania. Z typowymi trójkami będzie miał przewagę siły, z czwórkami sprytu i szybkości. W zespole z Torunia naturalnym kandydatem na obrońcę dla Jogeli wydaje się być Bartosz Diduszko, jednak poza nim kandydatów za specjalnie nie ma. Jeśli trener Biela zdecyduje się grać wiele minut Litwinem na czwórce (a w ostatnim meczu próbował na tej pozycji nawet Justina Wattsa), to może to przynieść wiele korzyści dla zespołu ze Szczecina.

4. Więcej dzielenia się piłką, mniej kozłowania

Atak Kinga potrafi być płynny i skuteczny, ale potrafi też być bardzo statyczny. Tak też wyglądał w ostatnim spotkaniu między tymi zespołami. Akcje były rozgrywane za wolno, a pozycji do rzutu było naprawdę mało.

W skutek tego po otrzymaniu piłki prawie każdy gracz zmuszony był do pójścia w kozioł i minięcia rywala 1 na 1. W samej pierwszej kwarcie kilkukrotnie zdarzały się straty w takich sytuacjach.

King chcąc wygrać z Polskim Cukrem musi więcej popracować bez piłki, uwolnić strzelców, czy stworzyć komfortowe warunki do gry w izolacji dla Martynasa Sajusa czy Taurasa Jogeli.

Pierwszy mecz w piątek, o godz. 17.45, transmisja w Polsacie Sport.

Typ PK: 3:0 dla Polskiego Cukru

Grzegorz Szybieniecki

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>