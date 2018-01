Cukier wygrał, ale brawa dla Dąbrowy

Drużyna z Zagłębia przyjechała do Torunia składem przetrzebionym kontuzjami i chorobami, Jacek Winnicki miał do dyspozycji tylko pięciu graczy podstawowej rotacji. Osłabioną drużynę gości Polski Cukier pokonał tylko 88:81.

Witalij Kowalenko, Paulius Dambrauskas, Piotr Pamuła, Maciej Kucharek i Aleksandar Mladenović – tych koszykarzy zabrakło, ale ci, którzy grali, walczyli dla MKS Dąbrowa Górnicza ze wszystkich sił. Jovan Novak i Bartłomiej Wołoszyn rozegrali pełne 40 minut, D.J. Shelton spędził na boisku 39, a Aaron Broussard – 37. Grali jeszcze tylko Michał Gabiński (22) i głęboki rezerwowy Patryk Wieczorek (23).

A mimo to Dąbrowa wcale nie była daleka od wygranej – goście prowadzili przez zdecydowaną większość pierwszej połowy, jeszcze na początku czwartej kwarty był remis 67:67. W 39. minucie, po celnych wolnych Wieczorka i trafieniu Sheltona, Polski Cukier wygrywał tylko 84:81.

Torunianie przetrwali jednak na czele – w całym meczu trafili świetne 50 proc. rzutów za trzy (12/24), a najlepiej spisywali się w tym elemencie Łukasz Wiśniewski (4/8, 20 punktów) i Glenn Cosey (4/6, 18).

Dla gości 27 punktów rzucił Shelton, który miał także 6 zbiórek, 15 punktów dodał Wołoszyn, po 13 Broussard z Novakiem (miał także 9 zbiórek i 8 asyst), a 11 – Wieczorek.

Dąbrowa wpadła w dołek, przegrała trzeci mecz z rzędu, choć oczywiście pretensji za porażkę w Toruniu w przetrzebionym składzie, nikt nie powinien mieć. Odwrotnie – koszykarzom trenera Jacka Winnickiego należą się brawa za walkę!

Pełne statystyki z meczu – TUTAJ.

