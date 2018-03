Cukier wygrywa w Szczecinie – Śnieg dobry na wiosnę

Polski Cukier wygrał ważne wyjazdowe spotkanie z Kingiem 89:77. W kluczowych momentach meczu atak gości pociągnęli Tomasz Śnieg i DJ Newbill.

Twardy, zacięty mecz rozstrzygnął się dopiero w ostatnie kwarcie. Wcześniej oglądaliśmy dużo ciekawych pojedynków podkoszowych – Cheikha Mbodja z Darrellem Harrisem, a nawet „bratobójczych” zapasów Bartosza i Łukasza Diduszko.

W pierwszej połowie różnicę w ataku robił Glenn Cosey i to dzięki niemu goście do przerwy minimalnie prowadzili 42:39.

W decydujących minutach 4. karty najpierw nieoczekiwanie serią punktów popisał się Tomasz Śnieg, który m.in. trafiał pewnie z półdystansu, jakby od zawsze był specjalistą w tym zakresie. W zaledwie 8 minut zdobył 13 punktów, trafił 6 z 7 rzutów z gry.

Dwie bardzo ważne trójki w czwartej części trafił też DJ Newbill, zaczynający spłacać „Pienikom” ostatni transfer. W całym meczu Amerykanin zdobył 17 punktów (7/13 z gry) i pokazał kilka efektownych podań. Już się przydaje, a będzie lepszy, jeśli popracuje trochę nad przygotowaniem fizycznym.

Przesądzającą definitywnie o losach spotkania trójkę trafił Aaron Cel na 50 sekund przed końcem. Najlepszy na boisku Cosey miał 19 punktów i 6 asyst.

W barwach Kinga Harris zaliczył double-double (15+12), Łukasz Diduszko zdobył 16 punktów i miał 9 zbiórek. Obrona gości zatrzymała Pawła Kikowskiego na 13 oczkach.

