Cukier zaczyna Ligę Mistrzów – nie wiadomo, co z Karnowskim

Już jutro, w czwartek, 20 września, swój pierwszy mecz w eliminacjach koszykarskiej Champions League zagra Polski Cukier Toruń. Kibice będą mogli spotkanie z rywalem z Mińska zobaczyć za darmo w Internecie.

Polski Cukier Toruń zaczyna swoją europejską przygodę od wymagającego przeciwnika – mistrza Białorusi i uczestnika ligi VTB – Tsmoków Mińsk. Spotkanie z drużyną Aleksandra Krutikowa i Saszy Kudriawcewa, w której zagra także, znany z ostatnich występów w PLK, DJ Shelton, odbędzie się już jutro, w czwartek 20 września, o godz. 19.00.

W ostatnich sparingach „Pierniki” musiały radzić sobie w dużym osłabieniu. Z obiektywnych powodów nie było 3 kadrowiczów – Aaron Cel, Karol Gruszecki i Krzysztof Sulima wrócili jednak już do drużyny i na pewno zagrają w czwartek. Rehabilitację skończył również Łukasz Wiśniewski i także on ma być gotowy do gry.

W środę w klubie nie wiedziano natomiast jeszcze, czy będzie mógł zagrać Przemysław Karnowski. Nowy środkowy torunian nie gra od kilku tygodni, odczuwając skutki urazu, którego doznał przy okazji samochodowej stłuczki. Decyzja o jego ewentualnym występie zapadnie najprawdopodobniej tuż przed meczem z Białorusinami.

Trwa sprzedaż biletów, ale ci kibice, którzy nie będą mogli stawić się w hali, także będą mogli zobaczyć to spotkanie. Bezpłatna transmisja online będzie dostępna przez YouTube, na kanale klubu oraz (prawdopodobnie) przez oficjalne kanały Ligi Mistrzów.

