Cukier zasypał Słupsk – Glenn Cosey już jest liderem

Zespołowa koszykówka gości z Torunia i kiepska skuteczność Czarnych. Polski Cukier był o klasę lepszy w Słupsku, wygrywając mecz 80:64.

KSW – to była konfrontacja sztuk walki w Słupsku. Z jednej strony poustawiany, grający zespołowe akcje Polski Cukier, z drugiej Czarni opierający atak niemal wyłącznie na indywidualnych akcjach Amerykanów – Justina Wattsa i Dominica Artisa.

Style różne, ale pierwsza połowa była całkiem wyrównana. Watts, nie oglądał się na kolegów, ale często punktował i już do przerwy miał na koncie 17 punktów. „Pierniki” potrafiły znaleźć pod koszem, tradycyjnie solidnego, Krzysztofa Sulimę, a tempo gry kontrolował Glenn Cosey. Po 20 minutach Cukier prowadził 39:35.

Po przerwie torunianie zdecydowanie poprawili obronę, zwłaszcza potrafili zatrzymać Wattsa, a pozbawieni w sobotę innych przewag gospodarze zupełnie stanęli w ataku. Rozkręcił się Karol Gruszecki, pod koszem odnalazł Cheikh Mbodj i po kwarcie przegranej przez Czarnych 10:25 zrobiło się już 64:45 dla Polskiego Cukru.

Czarni próbowali jeszcze walczyć, kilka dobrych akcji pod koszem dość nieoczekiwanie pokazał Lauris Blaus, ale gospodarzom brakowało skuteczności, nie trafiali nawet otwartych rzutów z dystansu (4-19 w meczu). Goście z Torunia bez problemu utrzymali kilkunastopunktową przewagę.

Najlepszym zawodnikiem meczu był Cosey, który zanotował 23 punkty (9-12 z gry!) i 8 asyst. Człowiekiem od wszystkiego był coraz lepiej odnajdujący się w nowej drużynie, coraz swobodniejszy, Karol Gruszecki, który zanotował 14 punktów, 10 zbiórek i 6 asyst.

W Czarnych Watts miał 22 punkty, na skuteczności 50%, zupełnie rozczarował świetny w poprzednich meczach Artis, który trafił tylko 4-15 z gry.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ>>

RW

