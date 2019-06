Cukier zdobył Włocławek – Aaron Cel na zwycięstwo!

Wydawało się, że Anwil w drugiej połowie przejął kontrolę nad meczem, ale Polski Cukier nie poddał się do samego końca. Aaron Cel trafił decydującą trójkę z 8 metrów, „Pierniki” wygrały 83:82 i w wielkim finale mamy remis 2:2.

Tak jak w poprzednich meczach to torunianie lepiej rozpoczęli spotkanie, od prowadzenia 2:7. Także, tak jak w poprzednich meczach, Anwil zaraz potem odpowiedział. Jednak dzięki dobrej obronie Polskiego Cukru, która wymusiła 9 strat, goście prowadzili po pierwszej kwarcie 26:15.

Z zupełnie inną energią w mecz numer 4 wszedł Rob Lowery, który grał z ogromnym zaangażowaniem w obronie, ale także przełamał się w rzutach za 3 punkty. Dobrą decyzją było także przesunięcie do pierwszej piątki Michaela Umeha, który rozpoczął mecz od trójki.

W drugiej kwarcie torunianie cały czas skutecznie nie pozwalali Anwilowi złapać rytmu w ataku. W pewnym momencie goście wyszli już na 15-punktowe prowadzenie. Koszykarze z Włocławka cały czas grali ospali, przegrywali walkę na zbiórkach i popełniali mnóstwo strat – do przerwy już 13, czyli więcej, niż w poprzednich meczach.

Anwil w meczu trzymał tak naprawdę tylko Ivan Almeida, który po raz kolejny wygrywał sytuacje 1 na 1 z rywalami. Kabowerdeńczyk do przerwy miał już 12 punktów, ale jego zespół przegrywał 34:44.

Po przerwie znów Almeida był znów głównym aktorem widowiska. Polski Cukier przestraszył się zony Anwilu, co przyniosło kilka punktów z szybkiego ataku. Anwil w 3 minuty, po trójce Kamila Łączyńskiego, zszedł na 2 punkty straty i mecz zamienił się w grę punkt za punkt.

Włocławianie jednak nie dali rady przełamać zespołu z Torunia, głównie przez brak zbiórki. Polski Cukier walczył na ofensywnej desce i dzięki punktom z ponowienia dał radę utrzymać się w tym meczu, choć po trzech kwartach przegrywał 55:60.









Anwil przejmował inicjatywę w tym spotkaniu, co potwierdziło się w kolejnych akcjach, które włocławianie potrafili zamieniać na punkty. Koszykarze Polskiego Cukru jednak wreszcie się otrząsnęli i złapali kontakt z gospodarzami.

Zaraz jednak na parkiet wrócił książę Włocławka, Ivan Almeida, który uspokoił grę w ataku swojej drużyny. To był jeden z najbardziej dominujących występów jednego zawodnika w finałach w ostatnich latach. Mecz skończył z linijką 34 punktów, 12/17 z gry, 6 zbiórek i 6 asyst.

Ale i Polski Cukier mógł liczyć tego dnia na swojego lidera. Rob Lowery swoimi akcjami przypominał wreszcie tego gracza z sezonu zasadniczego. Amerykanin skończył mecz z 24 punktami (10/16 z gry), ale i kontuzją, którą złapał na około 2 minuty przed końcem spotkania.

Na minutę przed końcem floatera trafił Bartosz Diduszko, który dał jednopunktowe prowadzenie gościom. W rewanżu Almeida wymusił faul, a po osobistych było 81:80 i 22 sekundy dla Polskiego Cukru.

Zdecydowali się grać po czasie do końca, ale popełnili błąd 8 sekund. Aaron Broussard postawiony na linii trafił tylko raz, a po zbiórce za 3, przez ręce, z 8 metrów trafił Aaron Cel. CO ZA RZUT! Anwil w sekundę nie zdobył punktów i torunianie wyrównali stan rywalizacji na 2:2 wygrywając 4 mecz we Włocławku 83:82.

