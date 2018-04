Cukier zdobywa Gdynię – na Mbodja nie było odpowiedzi

Duża przewaga po koszem i dojrzała, zespołowa gra. Polski Cukier bardzo pewnie pokonał Asseco 87:69. Cheikh Mbodj zanotował 19 punktów i 10 zbiórek.

Już od pierwszych minut widać było, że to może być popołudnie Karola Gruszeckiego, który zaczął mecz od 2 celnych trójek, co dodało mu sporo pewności siebie. W pierwszej kwarcie zdobył 9 punktów, a Polski Cukier prowadził 21:16.

Asseco wróciło do gry, dzięki lepszej obronie prowadzącej do ładnych kontrataków. Po trafieniu z dystansu Dariusza Wyki gospodarze objęli prowadzenie 27:23, a goście z Torunia grali dziwnie powolnie w ataku. Bardzo dobrze prezentował się za to Przemysław Żołnierewicz, wygrywający kolejne pojedynki, który do przerwy miał już 13 oczek na koncie.

Cukier stopniowo zaczął wykorzystywać przewagę pod koszem – Cheikh Mbodj nie miał godnego rywala po obu stronach parkietu. Obwodowi gości, przejmując na zasłonach, mocno ograniczyli liczbę otwartych pozycji do rzutu z dystansu Asseco. Po efektownych wejściach na kosz Gruszeckiego było już 57:45 dla torunian.

Czwarta kwarta to już pełna kontrola meczu przez Glenna Coseya, który mądrze rozdzielał piłki, potrafił też wymusić faul, gdy Asseco miało już komplet przewinień zespołu. Wbił też symboliczny gwóźdź, trafiając trójkę sprzed nosa Krzysztofa Szubargi. Po kolejnych dobrych akcjach Mbodja zrobiło się 82:66 dla Polskiego Cukru i szansę mogli dostać zmiennicy.

Dobrze grający Karol Gruszecki skończył mecz z 16 punktami i 6 zbiórkami, miał 3/5 z dystansu. Cosey zanotował 12 punktów i 7 asyst.

Zespół Asseco w meczu trafił jedynie 4/23 (17%) za 3 punkty. Najlepszym graczem gdynian był Żołnierewicz, który uzbierał 16 punktów, 6 zbiórek i 4 asysty. Marcel Ponitka i Krzysztof Szubarga dodali po 10 punktów, ale nie imponowali skutecznością.

