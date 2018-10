Cukru jednak zabrakło – Liga Mistrzów jeszcze nie teraz

Drużyna z Torunia zatrzymała się jednak na ostatniej przeszkodzie do fazy grupowej Champions League. „Pierniki” przegrały wyjazdowy rewanż z Medi Bayreuth 73:86 i zostanie im jedynie rywalizacja w PLK.

W tych butach Stephen Curry zadziwia NBA >>

Zabrakło 20 minut – jeszcze do przerwy to Polki Cukier minimalnie prowadził 41:40 (pełne statystyki TUTAJ >>), ale padł w ostatnich minutach, przegrywając w Niemczech jednak dosyć wyraźnie. Zabrakło trochę umiejętności, trochę szerszej kadry, trochę (zapewne, bo nie widzieliśmy meczu) także sił.

Na pewno przez 2 tygodnie i 3 rundy kwalifikacji polski zespół zrobił bardzo dobre wrażenie. Wyeliminowanie Estudiantes Madryt jest jednym z większych sukcesów naszej koszykówki w kilku ostatnich latach. Kibice zobaczyli kilka fajnych meczów meczów, przedsmak tego, jak mogłaby wyglądać regularna gra w europejskich pucharach. A sami zawodnicy, jakością gry i walką, zyskali szacunek także fanów spoza Torunia.

Sportowo Polski Cukier sprawiał wrażenie zdolnego do rywalizacji w grupach, jednak na skutek kiepskiej pozycji naszej koszykówki w rankingach FIBA (i na federacyjnych korytarzach) na aż dwie drużyny chwilowo nie możemy tam liczyć. Klub z kolei stwierdził, że gra w niżej notowanym FIBA Europe Cup nie opłaca mu się finansowo – zdania wśród kibiców na temat takiego ruchu są podzielone.

Sam Polski Cukier też miał zapewne świadomość, że przystępuje do rywalizacji o Ligę Mistrzów z dość ubogą kadrą. „Jeśli awansujemy, to będzie wzmocnienie” brzmi rozsądnie, ale „wzmocnimy się, aby awansować” miałoby zapewne nie mniejszy sens.

Z pewnością życia „Piernikom” nie ułatwił terminarz PLK, zmuszający ich do występu w Superpucharze, pomiędzy rundami eliminacji, co bardzo ograniczyło czas na przygotowania i regenerację. Niezależnie od tego, kto zawinił z kalendarzem – był to błąd i nie powinien powtórzyć się w przyszłości.

TS

W tych butach Stephen Curry zadziwia NBA >>