Cullen Neal w Rosie – debiutant na obwodzie

Zaliczył 3 uczelnie w 3 lata, a teraz wybiera się do Radomia. Amerykański obwodowy Cullen Neal będzie w sezonie 2018/2019 reprezentował barwy Rosy.

Cullen Neal (24 lata, 193 cm) zadebiutuje w PLK – Amerykanin został koszykarzem Rosy Radom. Dotychczas grał tylko w NCAA – najpierw przez trzy sezony w drużynie uczelni New Mexico, a później przez rok w Ole Miss i Saint Mary’s. W minionych rozgrywkach dla tego ostatniego zespołu zdobywał średnio 5,3 punktu i 1,8 zbiórki na mecz, trafiał 36% rzutów z dystansu.

– To debiutant w zawodowej koszykówce, ale gracz wszechstronny, obdarzony skutecznym rzutem z dystansu, potrafiący także wejść w rolę playmakera – mówi na oficjalnej stronie zespołu Piotr Kardaś, prezes Rosa SA.

Nowy zawodnik będzie zatem uzupełnieniem na obwodzie dla bardzo doświadczonego Obiego Trottera, który w Radomiu podpisał kontrakt na 2 sezony. O miejsce w rotacji na tych samych pozycjach w Rosie rywalizować też będą Filip Zegzuła i Marcin Piechowicz.

Rosa poza grą w PLK podejmie próbę dostania się do europejskich pucharów – we wrześniu zagra w eliminacjach FIBA Europe Cup. Więcej szczegółów TUTAJ>>

