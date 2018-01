Curry i jego 49 punktów – Steph jak MVP!

Niesamowite rzuty i 13 punktów przez ostatnie 1:42, w sumie aż 49 w meczu. Rewelacyjny Stephen Curry poprowadził Warriors do wygranej 109:105 w prestiżowym pojedynku z Boston Celtics.

W takich butach trafia Stephen Curry – możesz i Ty! >>

Mecz najlepszej drużyny Zachodu z najlepszą ze Wschodu (według tabeli) okazał się świetnym widowiskiem. Po drugiej stronie Kyrie Irving też grał doskonale, zdobywając 37 punktów.

Gwiazdą wieczoru był jednak Stephen Curry, zasługując na okrzyki „MVP, MVP” z trybun przed końcem meczu. Trafiając 16 z 24 rzutów z gry i 9-10 wolnych uzbierał 49 punktów. Zanotował przy tym 8-13 z dystansu, miał 4 zbiórki i 5 asyst.

To już piąty mecz z rzędu, w którym Curry trafia przynajmniej 5 trójek. Rekord NBA wynosi 6 takich spotkań. Utah Jazz w środę będą musieli się mieć na baczności.

W taki sposób Steph ogrywał Celtics:

