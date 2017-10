Curry rządzi w Chinach – 40 punktów Stepha!

Nie ma, że to tylko preseason… Doskonała forma Stephena Curry’ego (40 pkt.) dała Golden State Warriors zwycięstwo 142:110 w meczu z Minnesota Timberwolves.

W takich butach gra Stephen Curry – zobacz >>

Wszyscy gwiazdorzy Golden State urządzili sobie ostre strzelanie, pokazując, że forma w ataku jest już godna sezonu regularnego. Steph Curry do 40 punktów dodał 8 zbiórek i 6 asyst, Klay Thompson (świetny w pierwszej połowie) miał 28 punktów, a Kevin Durant 22. Wideo z ich akcjami znajdziecie poniżej.

Co ciekawe, mecz skończył się pogromem, choć do przerwy był bardzo wyrównany – Warriors prowadzili tylko 76:72. Jednak wówczas rytm złapał Curry (zdobył 19 oczek w kwarcie) i nie było już dla Wolves ratunku. W drużynie z Minnesoty najwięcej punktów zdobył Karl Anthony Towns – 16.