Curry znów z kontuzją – koniec sezonu gwiazdy Warriors?

Gigantyczny pech byłego MVP! Wrócił tylko na 1 mecz, zagrał wspaniale i znów doznał kontuzji. Dokładnie badania odbędą się w sobotę wieczorem, ale nie wygląda to dobrze.

Stephen Curry opuścił 6 meczów z powodu skręconej kostki. Wrócił na pojedynek z Atlanta Hawks (106:94) i prezentował się rewelacyjnie. W 25 minut na boisku zdobył 29 punktów i miał 7 zbiórek, trafił 10/18 rzutów. Dokładnie taki Steph, jakiego znacie od lat.

Pech zdarzył się w połowie 3 kwarty. JaVale McGee wyskoczył do bloku i spadł potem na nogę stojącego obok Curry’ego. Widać było od razu, że stało się coś nietypowego (wideo jest poniżej). Kulejący Stephen opuścił boisko i już nie wrócił do gry. Klub poinformował, że badanie rezonansem zostanie przeprowadzone w sobotę lokalnego czasu.

Warriors raczej stracili już szansę na pierwsze miejsce na Zachodzie na rzecz Rockets i mają olbrzymi problem z kontuzjami gwiazd – nie grają w tym momencie Kevin Durant, Klay Thompson i Draymond Green. Mają wrócić w najbliższym czasie, ale gdyby Curry wypadł do końca sezonu, Warriors z drużyny poza zasięgiem, staliby się bardzo mocnym zespołem, który jednak można ograć.

Może się tak zdarzyć, ponieważ wstępne obserwacje mówią o problemie z MCL, czyli więzadłem piszczelowym bocznym. Jeśli przypuszczenia się potwierdzą, może to oznaczać nawet 2 miesięcy przerwy. Trzymajmy kciuki za lepsze wiadomości i czekajmy na oficjalny komunikat.

