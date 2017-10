Ale cyferki – quadruple-double Joanny Markiewicz!

15 punktów, 12 zbiórek, 11 asyst i 13 przechwytów – tak nietypową linijkę statystyczną zanotowała skrzydłowa KKS Olsztyn.

Nie jesteśmy specjalistami od żeńskiego basketu, ale takie statystyczne wybryki kochamy – w męskiej koszykówce mieliśmy dotychczas jedno odnotowane quadruple-double w historii, to z lutego 2017 roku Mariusza Konopatzkiego w II lidze, teraz chwalimy Joannę Markiewicz za osiągnięcie z I ligi kobiet.

Jej KKS Olszyn grał w piątek u siebie z SMS PZKosz II Łomianki i wygrał to spotkanie 81:66. Markiewicz, 26-letnia skrzydłowa, zaczęła od niecelnej trójki, ale potem zdobyła punkty po przechwycie i poszło – zdominowała mecz.

Markiewicz w pierwszoligowym zespole z Olsztyna gra od 2011 roku – nigdy nie miała średnich z sezonu niższych niż 11,6 punktu, 6,4 zbiórki, 3,3 asysty oraz 3,3 przechwytu, a w wielu przypadkach były one o wiele lepsze. Kilka razy miała świetne statystyki w pojedynczych spotkaniach, ale aż takich – nigdy.

W piątek Markiewicz nie była jedyną wyróżniającą się zawodniczką meczu – jej koleżanka Ksenia Zajączkowska rzuciła aż 33 punkty. Ale to się zdarza w miarę często. A quadruple-double to coś wyjątkowego.

ŁC

