Przegraliśmy 15:21 z Ukrainą, 17:19 po dogrywce z Katarem – te wyniki oznaczają, że tylko cud może dać Biało-Czerwonym wyjście z grupy C i awans do ćwierćfinału.

Polacy dwa swoje mecze rozegrali w trakcie kilkudziesięciu minut, traf chciał, że na otwarcie trafili potencjalnie najsilniejszych rywali w grupie – po pierwszym dniu Ukraina i Katar mają bilans 2-0.

Biało-Czerwoni rozegrali dwa różne mecze – z Ukrainą od początku przegrywali (0:3, 1:5, 2:7), z Katarem wygrywali (5:1, 8:4, 13:10). Ale po pierwsze – w obu spotkaniach opadali z sił w końcówkach, a po drugie – słabo bronili, szczególnie na obwodzie.

Rywale dość łatwo mijali nie tylko Przemysława Rducha, ale też jego kolegów, natomiast Polacy w ataku takiej siły przebicia nie mieli. Walczyli, wejściami Szymona Rducha i Arkadiusza Kobusa zdobywali punkty, czasem coś wpadło z dystansu, ale generalnie – im bliżej końca, tym było gorzej.

Z Katarem Polacy prowadzili 13:10, ale popełnili wtedy kilka strat. Rywale wyszli na prowadzenie 17:15, ale Biało-Czerwonym udało się wyrównać. Mało tego – w ostatniej akcji mieli piłkę, Kobus wszedł pod kosz, ale piłka stoczyła się z obręczy w złą stronę. W nerwowej dogrywce to rywalom pierwszym udało się trafić za dwa.

Bilans 0-2 po pierwszym dniu i meczach z pewniakami do wyjścia z grupy oznacza, że tylko cud może przedłużyć szanse Polaków poza fazę grupową. Biało-Czerwoni muszą wygrać, najlepiej wysoko, dwa pozostałe mecze, a Ukraina musi przegrać oba spotkania z Katarem i Estonią.

Wtedy, w małej tabelce dla drużyn z bilansem 2-2, przy dobrej różnicy małych punktów, byłaby szansa na zajęcie drugiego miejsca. Teoretycznie dwa mecze może przegrać jeszcze Katar, ale patrząc na wyniki Sri Lanki – nie ma na to szans.

Wyniki i tabela grupy C:

Ukraina – Sri Lanka 22:9

Katar – Estonia 20:9

Estonia – Sri Lanka 21:2

Ukraina – Polska 21:15

Katar – Polska 19:17

1. Ukraina 2-0, +19

2. Katar 2-0, +13

3. Estonia 1-1, +8

4. Polska 0-2, -8

5. Sri Lanka 0-2, -32

Wtorkowe mecze:

Estonia – Polska

Katar – Ukraina

Ukraina – Estonia

Katar – Sri Lanka

Polska – Sri Lanka.

