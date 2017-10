Czarni z beztroską wygraną – Mickelson pomoże Legii

Amerykanie ze Słupska zrobili wystarczającą różnicę, by wygrać z Legią 83:75 mimo bardzo niedbałej gry. Fajnie pokazał się nowy środkowy gości Hunter Mickelson, który miał 16 punktów i 13 zbiórek.

Czarni mieli lepszych indywidualnie koszykarzy, Legia bardziej chciała. Różnica w pierwszych minutach była miażdżąca – zaczęło się od 10:0, potem 33:18, a taki Justin Watts na tle obrońców z Warszawy wyglądał w I kwarcie (11 pkt.) niczym gość z NBA. Znów dobre wejście zaliczył też nowy obwodowy Drew Brandon (3-5 z dystansu).

Ale Legia, choć szło jak po grudzie (16 strat do przerwy) biła się o każdą piłkę i odrabiała straty. Hunter Mickelson jest nieco chaotyczny, ale zaangażowaniem i sprawnością fizyczną sporo zyskuje i daje druzynie. Z dystansu trafiał Jobi Wall (18 pkt.) i do przerwy Legia przegrywała tylko 37:43.

W drugiej połowie znów widać było zaangażowanie gości, byle jaką grę w ataku Czarnych i różnicę, którą tym razem robił głównie CJ Aiken (15 pkt, 16 zbiórek), fruwający nad głowami rywali po obu stronach parkietu. Z dystansu od czasu do czasu trafiali Brandon, Artis i Seweryn – to wystarczyło, by wygrać z Legią, która seryjnie marnowała prezenty od gospodarzy.

Mickelson skończył mecz z 16 punktami (7-14 z gry), 13 zbiórkami i 3 przechwytami. Lider Czarnych, Dominic Artis miał 20 punktów, 5 zbiórek i 6 asyst, ale także aż 8 strat.

Na 3 minuty przed końcem Legia zmniejszyła stratę do 7-8 oczek i kto wie, co by było, gdyby potrafiła kończyć kontrataki w przewadze. No ale nie potrafiła.

