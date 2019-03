Czarni bliżej playoff – ważna wygrana w Pruszkowie

Gospodarze ostatnio byli w niezłej formie, ale STK Czarni pokazali lepszą obronę i wygrali rywalizację o zbiórki. W Pruszkowie słupszczanie pokonali Elektrobud-Investment ZB 75:60.

Mecz Elektrobud-Investment ZB Pruszków z STK Czarnymi Słupsk był zapowiadany jako pojedynek dwóch drużyn walczących o playoffy. Zespół ze Słupska do tej pory zajmował 9. miejsce w tabeli z bilansem 13-12, a Pruszków 11., mając na koncie 1 zwycięstwo mniej.

Przez pierwsze 2 kwarty oba zespoły toczyły bardzo wyrównaną walkę i nikt nie potrafił wypracować większej przewagi wyższej niż 4 oczka. Bardzo dobrze mecz rozpoczął Hubert Wyszkowski, który w Słupsku awansował do pierwszej piątki i w 4 minuty pierwszej kwarty miał już koncie 9 punktów.

Elektrobud-Investment do przerwy miał spore problemy z trafianiem z dystansu (2/12 za 3), ale umiejętnie nadrabiał te braki punktami z kontr (12) i po stratach rywali (13). Drużyna Andrzeja Kierlewicza zmusiła gości do 12 strat już w I połowie.

Drugą połowę spotkania lepiej rozpoczęli zawodnicy ze Słupska. Pruszków w całej 3 kwarcie trafił tylko 4 rzuty z gry, STK potrzebowało do tego nieco ponad 2 minut. Trzecia ćwiartka należała do gości, a wypracowana przewaga pozwoliła im wygrać całe spotkanie.

Kluczem do zwycięstwa Czarnych było wygranie zbiórek (43:28), trafianie rzutów za 3 (9/24 w całym meczu) oraz dobra obrona – tylko 38 proc. skuteczność z gry pruszkowian.

Wśród gospodarzy wyróżniał się Michał Kierlewicz, który zanotował 15 punktów i 5 asyst oraz Mateusz Szwed z 14 punktami, 8 zbiórkami i 5 asystami. Dla Czarnych 14 punktów, 8 zbiórek, 3 bloki zaliczył Damian Cechniak oraz 14 punktów, 5 zbiórek i 3 asyst Hubert Wyszkowski.

STK kolejne spotkanie rozegra z FutureNet Śląskiem Wrocław w Gryfii, a Elektrobud-Investment ZB Pruszków z Astorią Bydgoszcz na wyjeździe.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>