Czarni eliminują Anwil – przyjechali by wygrać!

Olbrzymi horror we Włocławku przetrwali prawdziwi mężczyźni. Czarni Słupsk od początku dominowali w meczu numer 5 i zasłużenie wygrali 67:62. W półfinale zagrają z Polskim Cukrem Toruń.



Ależ to były nerwy od początku! W pierwszej połowie oba zespoły z najwyższym trudem zdobyły po 29 punktów.

Trochę lepiej zaczęli Czarni, którym wpadło kilka rzutów z dystansu. Marcus Ginyard, zanim wpadł w problemy z faulami zdobył 8 punktów, dwie niesamowite trójki (jedną z faulem) trafił Mantas Cesnauskis. W ataku Czarnym bardzo brakowało tym razem Chevaughna Lewisa.

Po drugiej stronie świetnie w ataku grał Paweł Leończyk, który także dwukrotnie trafił z dystansu. Włocławianie grali jednak dosyć statycznie i remis do przerwy zawdzięczali głównie prostym stratom (8 w pierwszej połowie) zespołu ze Słupska.

Niemoc jaka dotknęła Anwil po przerwie była wręcz niewyobrażalna. Włocławianie zdobyli 2 punkty w 5 minut i – co gorsze – pozwolili rozhulać się Lewisowi. Po kolejnych punktach Amerykanina było już nawet 41:31 dla Czarnych. W krytycznym momencie gospodarzy z przepaści wyciągnął Kamil Łączyński, dwoma celnymi trójkami.

Czarni nie zwalniali, a Anwil nie potrafił poradzić sobie ze zdenerwowaniem, ale i ze świetną obroną słupszczan. Zupełnie udało się gościom wyeliminować dwójkowe akcje rozgrywających z Sobinem. Na 7 minut przed końcem było 41:50 i nadal szalał Lewis, który trafił m.in. trójkę z faulem.

W ostatnich minutach wreszcie zobaczyliśmy więcej celnych rzutów i ten ofensywny, otwarty basket bardziej służył Anwilowi. Aż 10 punktów w decydującej kwarcie zdobył Kacper Młynarski, trafiający z dystansu.

Jednak to Czarni potrafili wybronić decydujące akcje, a w ostatniej minucie jeden z najważniejszych rzutów w swojej kariery trafił niesamowity Cesnauskis. Wygrali mecz oraz doskonałą serię ćwierćfinałową 3:2 i w półfinale z Polskim Cukrem wcale nie stoją na straconej pozycji.

TS

