Czarni już wygrywają – profesorowie w Krakowie

Doświadczenie robi swoje – Mantas Cesnauskis i Łukasz Seweryn trafili po 4 trójki, a STK Czarni Słupsk bardzo pewnie pokonali AZS AGH Kraków 87:66, w meczu inaugurującym rozgrywki 1. ligi.

Mecz rozstrzygnął już niedługo po przerwie, gdy po serii trafień z dystansu Łukasza Seweryna (4/5 z dystans) i Mantasa Cesnauskisa (4/6) przewaga gości urosła do kilkunastu punktów. W końcówce mogli się pokazać rezerwowi, a całe spotkanie generalnie wyglądało jak pojedynek zespołu z ligowej czołówki z kandydatem do spadku.

Oprócz słupskich weteranów, warto wymienić także, dominującego pod koszem, Damiana Cechniaka (double-double w 23 minuty – 14 pkt. i 12 zbiórek) oraz wszechstronnego Adriana Kordalskiego, który zanotował 15 punktów, 6 zbiórek, 5 asyst i 4 przechwyty.

Akademicy z Krakowa w miarę wyrównaną walkę toczyli jedynie w pierwszej kwarcie. Ich najskuteczniejszym strzelcem był Maciej Koperski, który zdobył 20 punktów (6/15 z gry), a Tomasz Zych miał 7 asyst.

