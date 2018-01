Czarni na krawędzi – potrzeba pół miliona

Wygląda na to, że ostatni ratunek, to pieniądze, które może przeznaczyć na klub prezydent Słupska Robert Biedroń. Jeśli tak się nie stanie w najbliższych dwóch tygodniach, Czarni mogą upaść i zakończyć grę w PLK.

Najnowsze wieści z frontu walki o kasę przekazało Radio Gdańsk. Problemy Czarnych znane są od dawna – w klubie brakuje pieniędzy na spłatę długów zasądzonych przez BAT, są też bieżące problemy z płatnościami. Prezes klubu Andrzej Twardowski mówi, że Czarnym brakuje pół miliona złotych.

Według Radia Gdańsk w poniedziałek o takie dofinansowanie klubu mają na specjalnej sesji rady miasta poprosić prezydenta radni. – Proszę mi wierzyć, że staramy się wszędzie, gdzie jest to możliwe – mówi o szukaniu pieniędzy Twardowski. – Nie możemy zmusić prezydenta do pomocy klubowi, apel radnych to tylko uchwała intencyjna. Jeśli nie otrzymamy wsparcia z miasta, to bardzo nas to przybliży do końca klubu. Nasze zaległości, które musimy uregulować do lipca to około 1,1 mln złotych.

Najpierw jednak Czarni muszą przejść tzw. śródsezonową weryfikację PLK. Aby tak się stało, klub musi spłacić długi m.in. wobec Donaldasa Kairysa i Marka Zywerta, w sprawie których niekorzystne orzeczenie wobec Czarnych wydał BAT. Słupszczanom grozi odejmowanie punktów lub nawet wyrzucenie z rozgrywek.

Tymczasem na boisku zespół walczy – w środę w Zgorzelcu Czarni długo prowadzili z Turowem, przegrali tylko 81:82.

ŁC

