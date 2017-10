Czarni lepsi od GTK – nieśmiertelny Łukasz Seweryn

Gliwice zagrały najlepszy mecz w sezonie, ale Czarni trafiali w ważnych momentach, wygrywając 92:82. Aż 5 trójek (na 8 prób) trafił Łukasz Seweryn.

Czarni postanowili na początku meczu bronić indywidualnie i mieli mnóstwo problemów w bezpośrednich pojedynkach, przegrywali niemal każdą rywalizację. Pod koszem rządził Maverick Morgan z GTK (10 pkt. w I kwarcie), gospodarzom nie wpadały otwarte rzuty z dystansu i po niecałym kwadransie goście z Gliwic prowadzili już 31:21.

W końcu trener Marek Łukomski zdecydował się zmienić obronę na strefową, Czarni zaliczyli serię 10:0 i wrócili do gry. Szereg skutecznych akcji pokazał Daniel Wall, który dobrze odnajduje się w Słupsku. Bardziej niż zwykle skoncentrowany był też Justin Watts (6-8 z gry, 15 pkt.) i do przerwy było już tylko 44:43 dla GTK, które też nie grzeszyło skutecznością.

Gdy Czarni przypomnieli sobie też o istnieniu pod koszem C.J. Aikena (przydał się przez moment nawet i Lauris Blaus) wyszli na prowadzenie i zaczęli kontrolować mecz. Po dwóch trafieniach z dystansu nowego Amerykanina Drew Brandona zrobiło się już 63:52 dla gospodarzy.

GTK trzeba oddać, że ambitnie walczyli do końca – po kolejnych łatwych punktach, świetnego w II połowie, Jonathana Williamsa (23 pkt. w meczu, 8-10 z gry) było już tylko 72:68. Dwie trudne trójki trafił wówczas Łukasz Seweryn (5-8 z dystansu), ważne punkty znów dodał Brandon i Czarni względnie uspokoili sytuację.

Brandon przyda się w Słupsku, widać, że może łączyć rolę strzelca z rozgrywaniem. Debiut w Czarnych skończył z 13 punktami i 4 asystami. Uwolniony od części obowiązków, lider zespołu, Dominic Artis miał 15 punktów, 6 zbiórek i 8 asyst.

