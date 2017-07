Czarni mają energię, ale tylko dwóch koszykarzy

Mobilizacja wokół klubu przyniosła 190 tys. zł, choć i bez nich klub zgłosiłby do ligi wymagane 2 mln budżetu. Wśród braw za powrót do żywych pojawiają się pytania – co dalej?

To był nietypowy wyścig, który nerwowo obserwowali fani ze Słupska, a z ciekawością – pewnie cała koszykarska Polska. Szczególnie na finiszu, gdy kwota zaczęła szybko rosnąć – do crowdfundingowej akcji „Mamy swoją energię” zabierali się kibice innych drużyn, koszykarze rywali, a nawet konkurencyjne kluby, jak Trefl Sopot.

I się udało – Czarni zebrali zakładane 190 tys. zł, w sobotę w południe, w dniu zakończenia zbiórki, było to nawet 199 tys.

To świetna wiadomość, ale też zebrana kwota – 200 tys. zł, to ok. 10 proc. minimalnego budżetu – nie jest sumą, która od razu rozwiązuje wszystkie problemy i stawia na nogi klub na krawędzi załamania.

– Ta akcja zintegrowała społeczność wokół klubu, pokazaliśmy nowe możliwości w środowisku koszykarskim. Te pieniądze to będzie nadwyżka wobec tego, co już mamy, ciągle jestem w trakcie uzgadniania i podpisywania nowych umów – mówi prezes Czarnych Andrzej Twardowski.

Pospolite ruszenie w Słupsku i okolicach – tak jak się spodziewaliśmy – dało efekty. Jednak Czarni wciąż są w trudnej sytuacji – podpisują ugody z koszykarzami, czekają ich sprawy w BAT.

No i nie mają składu, pod tym względem są nawet w tyle za Legią i GTK Gliwice, którzy mają Polaków z I ligi, ale mają. W Czarnych kontrakty podpisane są tylko z Łukaszem Sewerynem i Mantasem Cesnauskisem, a wartościowych Polaków na rynku praktycznie już nie ma.

