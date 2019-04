Czarni ograli Śląsk we Wrocławiu i mają 1:1 w półfinale

W drugim meczu półfinałów w 1. lidze STK Czarni Słupsk pokonali na wyjeździe FutureNet Śląsk Wrocław 86:72 i tym samym wyrównali stan rywalizacji na 1:1. Adrian Kordalski zdobył 22.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Czarni już w pierwszym (przegranym) meczu we Wrocławiu pokazali dobrą grą, że są w stanie powalczyć o zwycięstwa w rywalizacji z wyżej notowanym Śląskiem. I faktycznie – zespół prowadzony przez Mantasa Cesnauskisa po raz kolejny pozytywnie zaskoczył i tym razem wygrał wyraźnie 86:72.

Przewaga gości zarysowała się już w pierwszej połowie, wygranej 39:29. Skutecznie grali Adrian Kordalski i Patryk Pełka, swoje dołożył także Damian Cechniak.

Pierwszy z nich był niewątpliwie bohaterem tego spotkania. Adrian Kordalski skończył mecz z 22 punktami i 8 zbiórkami. Miał także 5 asyst i najwyższe +/- w meczu, +18.

STK po przerwie jeszcze mocniej przycisnęło i powiększyło przewagę. Na czwartą kwartę wychodzili z bezpiecznym, 16-punktowym prowadzeniem, którego nie oddali już do końca. Po stronie gospodarzy trudno jest się doszukać pozytywów poza obwodowymi – Robertem Skibniewskim (18 punktów) i Norbertem Kulonem (20).

Tym razem kompletnie zawiódł Aleksander Dziewa. MVP 1. Ligi zdobył zaledwie 4 punkty w 28 minut, a Śląsk z nim na parkiecie był aż -16 (najgorszy wynik w zespole).

Rywalizacja przenosi się teraz do Słupska, gramy do 3 zwycięstw. Hala Gryfia jest ogromnym atutem Czarnych i można powiedzieć, że to teraz FutureNet Śląsk jest pod ścianą. Kolejne spotkanie 4 maja o 19:00

W drugim półfinale również jest remis 1:1. Rawplug Sokół zrewanżował się Astorii, wygrywając drugi mecz 87:83. Teraz czas na dwa spotkania w Łańcucie.

RW

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>