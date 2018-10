Czarni ograni w Słupsku – Damian Janiak z rekordem

W Słupsku niespodzianka – Energa Kotwica Kołobrzeg pokonała osłabionych STK Czarni 88:84. Liderem zwycięzców był Damian Janiak, zdobywca 27 punktów.

W końcówce 1. kwarty goście odskoczyli na 8 punktów i, jak się okazało, to wystarczyło na dowiezienie zwycięstwa do końca spotkania. „Czarne Pantery” prowadziły tylko dwukrotnie na samym początku meczu.

W pierwszej kwarcie Damian Janiak miał już na swoim koncie 11 punktów. Po drugiej stronie najskuteczniejszym zawodnikiem był Wojciech Jakubiak (9 punktów). Mimo dobrej gry w ataku słupszczanina, jego zaangażowanie w obronie pozostawiało dużo do życzenia. Po stronie Czarnych uwidocznił się brak solidnych rezerwowych, gracze z ławki zdobyli tylko 8 punktów przy 23 zmienników Kotwicy.

Damian Janiak zdobywając 27 pobił swój rekord punktowy na parkietach 1. Ligi. Kołobrzeski skrzydłowy trafił środę 10/15 z gry, w tym 5/8 za 3. Do doskonałego dorobku punktowego Damian dołożył 4 zbiórki, 4 asysty i przechwyt.

Bardzo dobre spotkanie zagrał też Przemysław Wrona zdobywca 19 punktów (9/10 z gry) i 6 zbiórek. Mocne wsparcie kołobrzeżanie mieli w osobie Daniela Grujicia, który zdobył również 19 punktów, w tym aż 14 z linii rzutów wolnych. Zawodnik wymusił 8 fauli i każdy z nich pozwolił zawodnikowi stanąć przed szansą zdobycia łatwych punktów, co wykorzystywał z 87% skutecznością.

Po stronie gospodarzy wyróżnić warto Patryka Pełkę, który zapisał na swoim koncie już trzecie double double w sezonie – 19 punktów i 13 zbiórek. Skrzydłowemu Czarnych wtórował weteran Mantas Cesnauskis, który zdobył 20 punktów i rozdał 6 asyst. Trzecim zawodnikiem, o którym warto wspomnieć to Wojciech Jakubiak – zdobywca 20 punktów (4/6 za 3) i 6 asyst. Nie zagrał kontuzjowany Adrian Kordalski.

Czarni (bilans 2-2) zaliczyli już drugą porażkę z rzędu, a dla Kotwicy (1-3) jest to pierwsze zwycięstwo w sezonie.

Marcin Tobis, @PulsBasketu

