Czarni popadają w przeciętność – czy w ogóle będzie play-off?

Czy solidność, choć czasem tylko przeciętność, wystarczy na awans do ósemki? W Słupsku nie planują wzmocnień, ale na pewno potrzebują lepszej gry i impulsu, by sezon nie skończył się porażką.

Przed listopadowym meczem ze Stelmetem w Słupsku mówiono, że owszem, z mistrzem powalczyć trzeba, ale najważniejsze spotkania, to te z Rosą, Polskim Cukrem czy Stalą, czyli zespołami mającymi podobne ambicje do Czarnych – poważnej walki w play-off, być może o medal.

Tymczasem po imponującej wygranej 68:51 ze Stelmetem słupszczanie ulegli trzem wymienionym wcześniej rywalom. Wygrali też oczywiście z Treflem i Siarką, ale to nie zmienia faktu, że bilans 6-6 i dopiero 10. miejsce w tabeli są dużo poniżej oczekiwań.

– Nie jest dobrze, kandydatów do play-off jest wyjątkowo dużo, a my mamy taki problem, że nie tyle zajmujemy się tym, by zająć jak najwyższe miejsce w ósemce, co w ogóle do niej awansować – mówi prezes Czarnych Andrzej Twardowski.

Problemem drużyny Robertsa Stelmahersa nie jest to, że gra źle – w większości klasyfikacji w skali ligi Czarni są w środku stawki, Jerela Blassingame’a wciąż stać na świetne mecze, solidnie spisują się Chavaughn Lewis i David Kravish, a trochę lepsze sezony niż ostatnio mają Greg Surmacz i Mantas Cesnauskis.

Problemem Czarnych jest to, że ta solidność łamana z przeciętnością (nierówny Justin Jackson, wracający do formy Jarosław Mokros, słabsi Łukasz Seweryn i Piotr Dąbrowski) na play-off może nie wystarczyć.

– Z czterech następnych meczów powinniśmy wygrać trzy, co dałoby nam dobrą pozycję startową w walce o play-off w rundzie rewanżowej, ale nie ma wątpliwości, że w niej musimy grać lepiej – mówi Twardowski.

Tylko czy Czarni wygrają trzy z czterech najbliższych spotkań? Rywalami będą Polpharma (u siebie), King (na wyjeździe), Dąbrowa Górnicza (u siebie) oraz Miasto Szkła Krosno (na wyjeździe). To wcale nie wygląda na pewne 3-1.

Do tego potrzeba lepszej gry oraz czegoś ekstra – może od trenera Robertsa Stelmahersa? Na razie jego ocena w klubie jest… No właśnie, jaka? – Skoro przegraliśmy te trzy mecze, o których mówimy, to nie mogę oceniać go bardzo dobrze, ale też większych zastrzeżeń nie mam – mówi Twardowski.

– W kilku meczach to zawodnicy mieli sprawy w swoich rękach, przegrywaliśmy niewysoko. W Ostrowie Jerelowi nieszczęśliwie wypadła piłka z rąk podczas zbiórki, a Stal zdobyła punkty.

Ze słów prezesa wynika, że zmian w składzie spodziewać się nie należy. – Nie, nie, wzmocnień nie planujemy. Muszę dbać o finanse zespołu i patrzeć w perspektywie długofalowej – nie chcemy rozgrywać sezonu na zasadzie „Zastaw się, a postaw się”, a potem zastanawiać się, co będzie w kolejnych rozgrywkach.

Wiadomo jednak na pewno, że Czarni nie mogą sobie pozwolić na wypadnięcie poza play-off. Dla dwukrotnego brązowego medalisty z poprzednich sezonów byłaby to duża porażka.

ŁC