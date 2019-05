Czarni wrócili – dużo optymizmu w Słupsku

Debiutancki sezon STK Czarnych Słupsk w 1 lidze mężczyzn można uznać za udany i to pod wieloma względami. Przedłużenie kontraktu Mantasa Cesnauskisa to także dobry sygnał na przyszłość.

Atmosfera

Po pierwsze, koszykówka znów wróciła do Gryfii. Po aferze związanej w byłym słupskim klubem, który przedwcześnie zakończył sezon 2017/18 w PLK, można było mieć wątpliwości czy słupszczanom w najbliższych latach będzie dane oglądać koszykówkę na poziomie wyższym niż amatorski.

Nowej ekipie związanej ze słupską koszykówką sprawnie udało się spełnić wszystkie warunki niezbędne do udziału w 1 lidze i znów wypełnić Gryfię.

Świetne 3. miejsce

Po drugie – i chyba najważniejsze – dobry wynik sportowy. Przed sezonem wiedzieliśmy, że sufit tego składu to 2 runda playoff. Perturbacje w takcie sezonu stawiały pod znakiem zapytania sam udział w playoffach, a co dopiero przejście ćwierćfinału czy półfinału.

Istotne zmiany w dobrym momencie pozwoliły STK walczyć nawet o awans do finału. A tak naprawdę kilka fatalnych minut w meczu numer 5 dzieliło Czarnych od gry w finale. Ale ciągle 3. miejsce dla beniaminka to dobry wynik.









Właściwy człowiek

Po trzecie, Mantas Cesnauskis w roli trenera. To chyba jedna z lepszych rzeczy, jaka przytrafiła się w Słupsku ostatniej zimy. Aż 20 zwycięstw w 27 meczach to wynik imponujący tym bardziej dla trenera debiutanta przejmującego zespół w trakcie sezonu.

Człowiek-legenda w Słupsku, który może kontynuować swoją dalszą karierę, tym razem w roli trenera to strzał w 10 i wygląda na to, że nie tylko marketingowo. Wiemy, że Mantas bardzo dobrze sprawdził się w roli trenera – strażaka. Teraz czeka go następne zadanie – zbudowanie swojej autorskiej drużyny, za wyniki której będzie w 100 proc. odpowiedzialny.

Perspektywy drużyny

Po czwarte – ogrywanie młodzieży. Słupskim atutami w najbliższych latach mogą być 21- letni Piotr Powideł oraz 20-letni Hubert Wyszkowski. Duże nadzieje pokładane są szczególnie w tym drugim. Wyszkowski w całym sezonie 2018/19 spędzał na parkiecie średnio ponad 18 minut i wśród koszykarzy z rocznika 1999 lub młodszych był drugim graczem w 1 lidze, który dostawał aż tyle minut. Więcej czasu na parkiecie dostawał miał Maciej Koperski z AZS AGH Kraków, ale jego drużyna była dopiero 15. w tabeli.

Skrzydłowy STK dostał ważną rolę w zespole i 20 razy wychodził w pierwszej piątce trzeciej drużyny 1 ligi. Czarni inwestowali w jego rozwój, dali mu duży kredyt zaufania, mimo że to jego debiut na zawodowym poziomie. Talent zawodnika Czarnych dostrzegł również Przemysław Frasunkiewicz, który w poprzednie lato powołał absolwenta SMS PZKosz Władysławo do reprezentacji U20.

Kibice znów wierzą

Po piąte organizacja. Awans do wyższej klasy rozgrywkowej często bywa sporym wyzwaniem organizacyjnym, natomiast dla STK był to zupełny debiut i poradzono sobie z nim w Słupsku na mocną „czwórkę”. Poza aspektem sportowym oraz brakiem reklam na parkiecie nie dało się odróżnić czy jesteś na meczu PLK, czy 1 ligi. Wszystkie domowe mecze były transmitowane za darmo w Internecie. Atmosfera jak na meczach w Energa Basket Lidze.

Sam powrót fanów na Gryfię nie był taki oczywisty, bo o zaufanie kibiców i zawodników nowe władze musiały powalczyć. A jak mówi się w kuluarach – organizacyjnie – koszykarze oraz zarząd byli na poziomie obecnego, dobrego sezonu.

Krótko mówiąc – koszykówka wróciła do Słupska i z nutką optymizmu można patrzeć w przyszłość.

Jacek Mazurek

